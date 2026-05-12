Sobreseyeron a uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años

Un joven, que tenía 14 años cuando participó en el asesinato del adolescente, no puede ser juzgado bajo la legislación vigente. Esto se debe a que el nuevo Régimen Penal Juvenil no es retroactivo.

La Justicia de Santa Fe dictó este martes el sobreseimiento de uno de los menores acusados por el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que murió con 23 puñaladas en Santo Tomé el 18 de diciembre. El beneficiado por la resolución judicial es identificado por sus iniciales B.S.V., quien en el momento del ataque tenía 14.

La decisión de la Justicia se sustenta en dos pilares normativos que se superponen: la edad del acusado al momento del hecho y la imposibilidad de aplicar de manera retroactiva el nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa ley, que el Congreso de la Nación aprobó en febrero de este año, todavía no había entrado en vigencia cuando ocurrió el crimen y, en cualquier caso, no alcanza situaciones anteriores a su sanción.

Otra menor y su mamá, las dos acusadas por el crimen de Jeremías Monzón En paralelo, la causa continúa avanzando contra otros dos acusados. Milagros A., de 16 años, está alojada en un reformatorio de la ciudad de Rosario y es la única de los menores que permanece imputada formalmente. También figura en el expediente Nadia Juárez, madre de la joven, acusada como partícipe secundaria del asesinato y detenida en una cárcel de mujeres en la misma ciudad.