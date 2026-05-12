Dictaron una cautelar para evitar cambios en el jardín donde encontraron los restos de Diego Fernández Lima

La Justicia ordenó preservar el chalet de Coghlan donde hallaron restos de Diego Fernández Lima tras más de 41 años de búsqueda e investigación.

El cuerpo de Diego Fernández Lima fue encontrado el 20 de mayo de 2025, en el patio de una casa en el barrio porteño de Coghlan.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 de la Ciudad de Buenos Aires dictó una medida cautelar para evitar alteraciones en el jardín de la vivienda de Cristian Graf, el acusado por el presunto homicidio de Diego Fernández Lima, cuyos restos aparecieron enterrados luego de 41 años en un chalet del barrio de Coghlan.

Martín Díaz, uno de los defensores del imputado, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y consignó que, tras el análisis con el georradar efectuado la semana pasada por personal de Gendarmería, el juez Alberto Litvack decretó una “medida de no innovar respecto del subsuelo y superficie de la totalidad del patio trasero del inmueble ubicado en Avenida Congreso 3742, por el término de 60 días”.

“La caducidad operará de pleno derecho vencido el plazo fijado, de no mediar una expresa prórroga”, sostiene el escrito.

A su vez, el fiscal Martín López Perrando citó a indagatoria a los amigos y conocidos de Graf, quienes comenzarían a declarar este martes y el próximo jueves 14 de mayo.

La desaparición de Diego Fernández Lima Luego de la revocatoria del sobreseimiento de Graf por los delitos de supresión de evidencia y encubrimiento, la calificación legal del expediente fue modificada a homicidio simple, ilícito tipificado en el artículo 79 del Código Penal.