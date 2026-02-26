Inesperado giro en el caso Diego Fernández Lima: apuntan contra los papás de Cristian Graf

En los últimos meses, se decidió ampliar la investigación hacia los padres de Cristian Graf, Federico Alberto Graf y Susana Elena Grassle. Este jueves, se dará inicio a una nueva ronda de testimoniales.

El año pasado, se confirmó que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan.

En un principio, el principal apuntado por el crimen de Diego fue Cristian Graf, un excompañero de la escuela que vivía en la casa donde fueron hallados los restos del joven.

Cristian Graf, sospechoso crimen Diego Cristian Graf, uno de los sospechosos por el crimen de Diego Fernández. X En una primera instancia, el juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, dictó el sobreseimiento de Graf, al considerar que el delito de homicidio se encontraba prescripto por el paso del tiempo. El 28 de noviembre de 2025, tras la apelación de la fiscalía y la querella, la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional anuló por unanimidad el fallo del juez Litvack y ordenó que la causa vuelva a foja cero.

La familia Graf bajo la lupa En los últimos meses, se decidió ampliar la investigación hacia los padres de Cristian Graf, Federico Alberto Graf y Susana Elena Grassle. Este jueves se dará inicio a una nueva ronda de testimoniales frente al fiscal Martín López Perrando para avanzar en la investigación.

“No ha sido un camino fácil, pero cada palabra que se diga en esta instancia es un paso más hacia la paz que tanto buscamos con Pochi, por la memoria de Diego Fernández Lima y mi querido padre”, expresó Javier Fernández, hermano de Diego, en diálogo con MDZ.