Murió un turista que hacía kitesurf tras descompensarse en Mar Grande

Un hombre de 55 años murió en la provincia de Río Negro tras sufrir una descompensación mientras practicaba kitesurf en el mar . La víctima fue identificada como Alejandro “Wilbur” Aznar, un deportista acuático habitual en la costa de San Antonio Oeste.

El episodio ocurrió el lunes pasado en la zona conocida como el Arbolito de Salas, en Mar Grande, frente al Club Náutico San Antonio Oeste. Según trascendió, Aznar se encontraba navegando cuando comenzó a sentirse mal y regresó a la orilla con visibles dificultades respiratorias.

Al salir del agua se desplomó sobre la playa y fue asistido de inmediato por otras personas que se encontraban en el lugar, quienes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron efectivos policiales y personal sanitario, que lo trasladaron de urgencia al hospital local. Ingresó en estado crítico y sufrió nuevas descompensaciones, lo que derivó en su fallecimiento poco tiempo después.

La noticia generó profunda conmoción en la comunidad de San Antonio Oeste y en el ambiente del kitesurf del Alto Valle, donde Aznar era un practicante frecuente y reconocido.

Mar Grande es uno de los puntos elegidos por los aficionados a esta disciplina, que consiste en desplazarse sobre el agua en una tabla impulsada por una cometa que utiliza la fuerza del viento. La amplitud de la costa y la escasa profundidad durante la pleamar suelen convertir al lugar en un escenario propicio para la actividad.

Pese a la rápida intervención de los presentes y del equipo médico, no fue posible revertir el cuadro. La comunidad deportiva expresó su pesar por el trágico desenlace.