Robaron una costosa tabla de kitesurf en un parador de Potrerillos y quedaron filmados

El robo ocurrió en el nuevo sector designado para practicar kitesurf, tras los inicios de las obras del proyecto Costazur, en Potrerillos.

La pareja que fue captada por una cámara de seguridad tras el robo de la tabla de kitesurf.

Una pareja de ladrones quedó filmada la tarde de este miércoles cuando perpetraron el robo de una costosa tabla de kitesurf en Potrerillos, Luján de Cuyo. Las cámaras de seguridad del complejo captaron a los malvivientes cuando se daban a la fuga con el objeto sustraído, que pertenecía a un joven deportista, quien denunció el hecho ante la Justicia.

De acuerdo con las imágenes a las que tuvo acceso MDZ, el robo se produjo alrededor de las 17.15 cuando un sujeto sin remera y que llevaba puesta una mochila negra y short negro, tomó una kiteboard North Focus negra con detalles en azul, la cual tiene un costo de aproximadamente 1.300.000 de pesos, en el parador N°1 de la Bahía Príncipe

Se trata del nuevo sector del perilago que fue habilitado para que los miembros de la Asociación Mendocina de Kite (AMK) practiquen la disciplina tras el conflicto con las obras que se iniciaron semanas atrás por el proyecto Costazur.

El video de los autores del robo Embed - Robo tabla Kitesurfing Luego de tomar la tabla de kitesurf, el autor de la sustracción, quien iba acompañado por una mujer de pelo oscuro y vestida con una musculosa negra y un short de jean, se retiró y fue captado por una cámara de seguridad ubicada en la entrada del complejo.

Frente a esa situación, el propietario decidió radicar la denuncia penal a través de la Oficina Fiscal Virtual del Ministerio Público Fiscal (MPF), aportando la filmación que muestra el accionar de los sospechosos.