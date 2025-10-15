Golpearon a una mujer con una barreta para robarle la camioneta en Maipú

El robo ocurrió en Coquimbito, Maipú. Un operativo policial permitió recuperar la camioneta y detener a un sospechoso.

Una mujer de 52 años fue víctima de un violento robo en Maipú. Tres delincuentes la sorprendieron mientras revisaba su camioneta por un posible malfuncionamiento y la golpearon con una barreta metálica para de robarle. Así, huyeron en el vehículo, que terminó siendo recuperada por policías. También detuvieron a un sospechoso.

El hecho ocurrió sobre la Lateral Sur del Acceso Este, en un sector comprendido entre el carril Rodríguez Peña y calle Belgrano Este, en el distrito de Coquimbito. Por allí circulaba la víctima en su Volkswagen Saveiro blanca, la cual llevaba tirando un carro cargado con muebles.

En ese sector, la mujer escuchó un ruido y detuvo la marcha para verificarlo. Pero, en ese momento, fue atacada por un sujeto que, sin mediar palabra, la golpeó y la tiró al suelo, de acuerdo con la información policial.

El operativo y la detención en Maipú Junto a otros dos cómplices, el agresor se apoderó del rodado y escapó del lugar. Fue allí que vecinos, luego de escuchar los gritos de auxilio de la mujer, alertaron a la línea de emergencias 911, lo que permitió un rápido despliegue policial.

Tras un operativo en la zona, los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP) lograron recuperar la camioneta y el carro en calle Monteagudo al 3.700, donde constataron que uno de los neumáticos estaba pinchado y faltaba la rueda de auxilio.