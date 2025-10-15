Persecución, drones y seguimiento con cámaras para recuperar un auto robado en Las Heras

Una persecución permitió la tarde del martes recuperar un auto robado horas antes a una jubilada en Las Heras . Mediante seguimiento con cámaras de seguridad , policías localizaron a un sospechoso a bordo del vehículo sustraído. No obstante, terminó abandonándolo y dándose a la fuga a pie. Pese a que lo buscaron con drones , no consiguieron detenerlo.

Fuentes policiales relataron que todo comenzó durante la noche del lunes, alrededor de las 21, cuando una mujer denunció que sufrió el robo de su Peugeot 208 rojo en su casa de la manzana 8 del barrio Cementista .

De acuerdo con el relato de la víctima, quien este jueves cumplirá 74 años, había dejado el auto estacionado en el puente de la propiedad, activando el cierre centralizado. Pese a eso, alrededor de las 20 notó que el rodado había sido sustraído.

Aparentemente, había dejado abiertas las rejas de ingreso a su domicilio y sujetos aprovecharon esa situación para entrar sigilosamente y sin ejercer violencia. Así, se llevaron de arriba de una mesa, las llaves de auto y un morral contenía 60 mil pesos en efectivo y documentación personal.

Acto seguido, los autores tomaron control del auto y se dieron a la fuga sin ser vistos, situación que fue advertida posteriormente por la propietaria, quien terminó dando aviso a las autoridades policiales.

Frente a eso, en la escena trabajó personal uniformado y de Investigaciones y se alertó a través de la frecuencia policial sobre la posible presencia del vehículo robado en las calles lasherinas.

Detectado por las cámaras de seguridad

Al día siguiente, pasadas las 16, personal de Cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectó en el cruce de Independencia y Acceso Norte al Peugeot 208 rojo que había sido recientemente sustraído.

Por eso, dieron aviso a personal policial de la jurisdicción, señalándoles que el vehículo se movilizaban en dirección al norte por la ruta 40, siendo detectado por una cámara de seguridad apostada a la altura del Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli y luego por otra en la zona del Parque Industrial Las Heras (PILH).

WhatsApp Image 2025-10-14 at 20.30.39(1) El Peugeot 208 sustraído en el barrio Cementista. Gentileza.

Seguidamente, lo último que tomaron los aparatos fue al vehículo ingresando a calle Santa Rita, desde el Acceso Norte. Fue al cabo de algunos minutos que, una movilidad que se desplazaba hacia ese sector, se topó con el auto robado incorporándose a calle San Martín.

Persecución por cielo y tierra

Inmediatamente, el sospechoso que conducía el rodado aceleró ante la presencia policial y casi colisiona la patrulla, realizando maniobras que ponían en riesgo la integridad de los policías y de las civiles que circulaban por allí.

Acto seguido, los funcionarios activaron las sirenas y el sujeto al mando del Peugeot 208 frenó repentinamente, evitando un vuelco de milagro y quedando en contramano. En ese instante, descendió y se dio la fuga hacia un descampado ubicado hacia el oeste de calle San Martín, logrando perderse de vista.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 20.30.39 El vehículo fue recuperado a partir del seguimiento de cámaras de seguridad. Gentileza.

Frente a eso, se solicitó la presencia de la División VANT (Vehículos Aéreos no Tripulados), que sobrevoló la zona con un dron para localizar al malviviente. Pero, pese a los trabajos, no pudieron encontrarlo.

En tanto, la Policía Científica desarrolló tareas de peritaje sobre el vehículo recuperado y levantó huellas del volante, la caja de cambio y la llave de arranque, que podrían ser clave para identificar al autor del robo. En la escena también se hizo presente personal de la División Sustracción de Automotores, quienes iniciaron las averiguaciones pertinentes para avanzar sobre la identidad del sospechoso, bajo las directivas de la Oficina Fiscal N°1 Las Heras.