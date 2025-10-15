Así es el auto que Pablo Laurta tenía planeado usar para escaparse con su hijo

Efectivos de la Policía de Entre Ríos y de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Salto hallaron el auto de Pablo Laurta en salto.

El lunes, efectivos de la Policía de Entre Ríos y de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Salto hallaron el auto de Pablo Laurta, el hombre que está imputado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y está acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacio.

Según trascendió, el vehículo se encontraba abandonado a orillas del Río Uruguay, en una zona de montes conocida como “Corralito”, en Salto. Se trata de un auto marca Lifan de color gris, el cual Laurta pretendía usar para escaparse junto a su hijo. En estos momentos, el coche permanece bajo custodia.

Cómo es la guarida de Laurta Se puede ver en el video que la guarida era bastante precaria y tenía salida al río. Según trascendió, el lugar es conocido como “Corralito” y allí, Laurta tenía pensado recluirse junto a su hijo.

Video: se conocieron imágenes sobre la guarida de Pablo Laurta Así es la guarida de Pablo Laurta en Uruguay Qué dijo Laurta Este miércoles por la mañana, Laurta rompió el silencio mientras era trasladado hacia la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. “Todo fue por justicia”, alcanzó a decir ante los periodistas presentes, en un tono que reflejó una absoluta falta de arrepentimiento.

Video: Pablo Laurta rompió el silencio Pablo Laurta X/@9digitalOk Luego, cerca de las 10.30, llegó a los Tribunales de Concordia escoltado por efectivos policiales, con chaleco antibalas y casco protector. “Hay que venerarlo; es un mártir”, declaró ante los medios.