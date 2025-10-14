Así es la guarida de Pablo Laurta en Uruguay donde planeaba escaparse con su hijo
Pablo Laurta tenía planeado huir hacía Uruguay junto a su hijo de cinco años. En estos momentos, se encuentra detenido en Gualeguaychú.
En las últimas se conocieron imágenes sobre la guarida de Pablo Laurta en Uruguay. Cabe destacar que el hombre está acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50). Además, es el principal sospechoso por el crimen de Martín Sebastián Palacios, quien fue hallado descuartizado en Concordia.
Video: se conocieron imágenes sobre la guarida de Pablo Laurta
Se puede ver en el video que la guarida era bastante precaria y tenía salida al río. Según trascendió, el lugar es conocido como “Corralito” y allí, Laurta tenía pensado recluirse junto a su hijo.
Cómo fue el macabro plan de Pablo Laurta
El 7 de octubre, Laurta llegó a Concordia desde Uruguay. Aparentemente, entrenó durante 10 días para cruzar en kayak desde el país vecino.
El sábado 11, el hombre asesinó a su expareja y a la abuela de su hijo. El ataque tuvo lugar en un domicilio ubicado en el barrio de Villa Serrana, Córdoba. Minutos después, una cámara de seguridad captó al agresor junto a su hijo esperando a un taxi.
El domingo pasado, Laurta fue capturado en el Hotel Berlín, en Gualeguaychú. El hombre tenía planeado huir hacía Uruguay junto a su hijo de cinco años. Sin embargo, en estos momentos se encuentra detenido y el miércoles será trasladado de Gualeguaychú a Concordia para ser indagado.