Así es la guarida de Pablo Laurta en Uruguay donde planeaba escaparse con su hijo

Pablo Laurta tenía planeado huir hacía Uruguay junto a su hijo de cinco años. En estos momentos, se encuentra detenido en Gualeguaychú.

Laurta es el principal acusado por el doble femicidio de Córdoba.&nbsp;&nbsp;

En las últimas se conocieron imágenes sobre la guarida de Pablo Laurta en Uruguay. Cabe destacar que el hombre está acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50). Además, es el principal sospechoso por el crimen de Martín Sebastián Palacios, quien fue hallado descuartizado en Concordia.

Video: se conocieron imágenes sobre la guarida de Pablo Laurta

Así es la guarida de Pablo Laurta en Uruguay

Se puede ver en el video que la guarida era bastante precaria y tenía salida al río. Según trascendió, el lugar es conocido como “Corralito” y allí, Laurta tenía pensado recluirse junto a su hijo.

Cómo fue el macabro plan de Pablo Laurta

El 7 de octubre, Laurta llegó a Concordia desde Uruguay. Aparentemente, entrenó durante 10 días para cruzar en kayak desde el país vecino.

El sábado 11, el hombre asesinó a su expareja y a la abuela de su hijo. El ataque tuvo lugar en un domicilio ubicado en el barrio de Villa Serrana, Córdoba. Minutos después, una cámara de seguridad captó al agresor junto a su hijo esperando a un taxi.

El domingo pasado, Laurta fue capturado en el Hotel Berlín, en Gualeguaychú. El hombre tenía planeado huir hacía Uruguay junto a su hijo de cinco años. Sin embargo, en estos momentos se encuentra detenido y el miércoles será trasladado de Gualeguaychú a Concordia para ser indagado.

