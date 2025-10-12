Video: así detuvieron en Gualeguaychú a Pablo Laurta, el principal sospechoso del doble femicidio en Córdoba
Tras el brutal doble femicidio ocurrido el sábado en Córdoba, la Policía de Entre Ríos detuvo en Gualeguaychú a Pablo Laurta, acusado de asesinar a Luna Giardina y Mariel Zamudio.
Luego del doble femicidio que conmocionó a Córdoba el pasado sábado, la Policía de Entre Ríos detuvo este domingo a Pablo Laurta, señalado como el principal sospechoso de haber asesinado a Luna Giardina y Mariel Zamudio, para luego escapar junto a su hijo P. T. L., de apenas 5 años.
Así fue capturado Pablo Laurta
Según se supo, la captura se produjo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, donde el hombre se alojaba en el hotel Berlín junto al menor. De acuerdo con las primeras hipótesis de los investigadores, Laurta tenía la intención de cruzar a Uruguay, país del que es oriundo, y desde donde habría planificado su fuga.
El operativo fue coordinado por las fuerzas de seguridad entrerrianas, luego de que se emitiera la "Alerta Sofía" y tras recibir información clave que permitió ubicar al sospechoso en la zona. “El despliegue fue rápido y preciso, guiado por pistas que indicaban el movimiento de Laurta hacia la provincia de Entre Ríos y su posible intento de cruzar la frontera”, detallaron fuentes policiales.
Las imágenes difundidas muestran el momento en que los efectivos interceptaron al acusado cuando terminaba de desayunar junto a su hijo en el hotel. Laurta apenas opuso resistencia y fue reducido rápidamente por agentes de civil pertenecientes a la Policía de Entre Ríos.
Así fue trasladado Pablo Laurta
Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmaron que la aprehensión fue posible gracias a la coordinación entre las jurisdicciones de Córdoba y Entre Ríos, en un procedimiento que se desarrolló sin incidentes y garantizando la seguridad del niño, quien se encuentra en buen estado de salud.
La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Reyes, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar de Córdoba, quien dirige el expediente bajo secreto de sumario. Mientras tanto, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, anunció que se brindará una conferencia de prensa en las próximas horas para informar sobre los avances del caso.
En el lugar también se hizo presente el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien supervisó el operativo y destacó el trabajo conjunto entre ambas provincias. Por el momento, las autoridades mantienen reserva sobre los detalles del procedimiento y del proceso judicial en curso.