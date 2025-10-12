Se filtró la foto del momento previo a que el papá de Pedro, en nene desaparecido, secuestró a su hijo

En medio de la búsqueda de Pedro Rodríguez Laurta, los vecinos de la familia revelaron la foto de cómo estaba Pablo al momento del secuestro.

Si bien en Córdoba hay una intensa búsqueda de Pedro Rodríguez Laurta, el nene de 5 años desaparecido, el alerta se extendió a todo el país e incluso a Uruguay. En este marco, los vecinos de la mamá, asesinada junto a la abuela del menor, revelaron una foto de cómo estaba el hombre antes de secuestrar al hijo.

Pablo Laurta es de nacionalidad uruguayo. Ante la preocupación, Interpol emitió un pedido de captura además de alertar por la posibilidad de que pueda haber cruzado al país vecino con su hijo Pedro antes de que las autoridades estuvieran notificadas tanto por la desaparición de su hijo como por el doble femicidio.