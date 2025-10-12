El llamativo vínculo entre Pablo Laurta, el papá de Pedro Rodríguez, y la iglesia que se incendió en Córdoba

Laurta habría estado en la iglesia que se incendió y que estaba ubicada a pocos metros de donde luego asesinó a su ex pareja y su suegra.

En medio de la desesperada búsqueda del pequeño de 5 años, Pedro Rodríguez Laurta, se conocieron nuevos detalles sobre su padre, acusado del doble femicidio de su expareja y su suegra, Luna Giardina y Mariel Zamudio. Pablo Laurta habría estado presente en la iglesia que se incendió el mismo sábado, donde murieron dos nenas de nacionalidad uruguaya.

El incendio ocurrió en la iglesia evangélica del barrio Villa Serrana, en Córdoba, donde fallecieron dos pequeñas de 1 y 5 años que participaban de un encuentro religioso. El lugar, ubicado en la calle Coquena al 8100, albergaba a varias familias provenientes de Uruguay que asistían a una reunión de la comunidad religiosa.

Pedro Rodríguez Laurta y su padre Pablo El vínculo de Pablo Laurta con el incendio En las últimas horas se conoció que Laurta tendría un vínculo con la iglesia evangélica Nuevo Amanecer con Jesús y que habría estado presente en el lugar antes de que esta se incendiara.

Uno de los datos más llamativos es que este centro religioso estaba ubicado a apenas cuatro cuadras de donde, horas más tarde, Laurta asesinó a Giardina y Zamudio, y luego secuestró a su hijo Pedro el sábado por la mañana.

Por el momento, se desconoce la causa que provocó el incendio en la iglesia, mientras continúa una intensa búsqueda por Pedro Rodríguez, por quien ya se emitió una Alerta Sofía.