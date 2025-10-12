Quién es Pablo, el papá de Pedro Rodríguez Laurta que lo habría sustraído tras el doble femicidio
Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, asesinó a su exsuegra y su expareja, para luego secuestrar a su hijo Pedro Rodríguez, de 5 años.
Un estremecedor caso se conoció en las últimas horas en la localidad de Villa Rivera, Córdoba, tras el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio. El acusado del caso sería la expareja de Giardina, Pablo Laurta, quien tras el hecho secuestró a su hijo de 5 años, Pedro Rodríguez Laurta.
Según trascendió, Laurta habría ingresado a la casa de su expareja el sábado por la mañana y asesinó con un arma de fuego a Giardina y a Zamudio y luego secuestró a su hijo, por quién ya se emitió un Alerta Sofia.
Los violentos antecedentes de Pablo Laurta
El hombre, de nacionalidad uruguaya, contaba con antecedentes de violencia hacia su expareja, quien se habría escapado de Uruguay junto a su hijo hace algunos años.
Aparte del doble homicidio en Córdoba, Laurta estaría involucrado en otro crimen cometido el miércoles pasado en la ciudad de San Salvador, en Entre Ríos.
Allí se investiga la desaparición de un hombre que se desempeñaba como chofer de aplicaciones, luego de que la Policía local descubriera su vehículo incendiado en Villa Retiro, en Córdoba, con el cual Laurta se habría trasladado hasta allí. Aún se desconoce el paradero de Martín Sebastián Palacios, de 49 años, quien habría trasladado a Pablo desde Entre Ríos.
La última información sobre Palacios indica que el hombre avisó que debía realizar un traslado, pero aún no se sabe dónde está. Por eso, se cree que pudo haber sido asesinado y abandonado en algún lugar entre Concordia y Victoria.
Por el momento, además de la alerta por el menor, también se emitió una orden de captura nacional e internacional para dar con Laurta, quien es buscado por el asesinato de su expareja y de su suegra, junto al secuestro de su hijo.