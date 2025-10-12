Cómo fue el doble femicidio en el que asesinaron a la mamá y a la abuela de Pedro, el nene desaparecido
Pedro Rodríguez tiene 5 años y está desaparecido desde ayer, cuando ocurrió un doble femicidio en Córdoba en el que mataron a su mamá y a su abuela.
Este domingo se activó el Alerta Sofía por la desaparición de Pedro Rodríguez Laurta, un nene de 5 años cuya mamá y su abuela fueron asesinadas en un doble femicidio en Córdoba. Interpol emitió un pedido de captura al papá de la criatura, quien está acusado por este delito.
El nene fue sustraído este sábado de la casa de su mamá Luna Giardina en el barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba.
Los fuertes detalles del doble femicidio
Por la mañana, su papá Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, habría asesinado a su expareja y a su suegra, Mariel Zamudio, abuela del menor. Según revelaron los informes, Pablo ingresó a la vivienda de su ex y asesinó a las dos mujeres con un arma de fuego.
Después de cometer este doble femicidio, se llevó consigo al hijo de ambos, Pedro Rodríguez.
El drama de la mamá de Pedro
Luna Giardina estudiaba agronomía y había escapado de Uruguay con Pedro hacía casi tres años. El motivo se debe a que Pablo Laurta la quiso ahorcar, de acuerdo a las varias denunciar que hizo la mujer. Luego volvió al país y le dieron un botón antipánico. Pese a todo esto, su ex alcanzó asesinarla junto a su mamá.