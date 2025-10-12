Cómo fue el doble femicidio en el que asesinaron a la mamá y a la abuela de Pedro, el nene desaparecido

Pedro Rodríguez tiene 5 años y está desaparecido desde ayer, cuando ocurrió un doble femicidio en Córdoba en el que mataron a su mamá y a su abuela.

A la izquierda, Pedro Rodríguez Laurta junto a su mamá Luna Giardina y su abuela Mariel Zamudio, víctimas del doble femicidio que habría ejecutado su papá Pablo, a la derecha de la foto.

El nene fue sustraído este sábado de la casa de su mamá Luna Giardina en el barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba.

Los fuertes detalles del doble femicidio Por la mañana, su papá Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, habría asesinado a su expareja y a su suegra, Mariel Zamudio, abuela del menor. Según revelaron los informes, Pablo ingresó a la vivienda de su ex y asesinó a las dos mujeres con un arma de fuego.

Después de cometer este doble femicidio, se llevó consigo al hijo de ambos, Pedro Rodríguez.