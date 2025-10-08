Investigan un doble femicidio: madre e hija fueron halladas calcinadas en su casa

Un aberrante hallazgo conmocionó a los vecinos de Bahía Blanca, donde una mujer y su hija fueron halladas calcinadas en su casa. La Justicia investiga un posible doble femicidio y por el momento, no hay detenidos.

Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25). Todo comenzó con un llamado de los vecinos que alertó sobre situaciones de violencia en un domicilio ubicado en la calle Esmeralda al 2400.

Allí, los efectivos se encontraron con una escalofriante escena. Los cuerpos de las dos mujeres estaban calcinados dentro de una habitación. A su vez, en la casa encontraron rastros de combustible y puertas forzadas.

La sospecha de un doble femicidio “Fue un doble femicidio”, aseguró el hijo y hermano de las mujeres, Leandro, en diálogo con el medio La Brújula 24. Y agregó: “Hubo una clara intencionalidad, había ataques previos, amenazas y denuncias. Mi mamá y mi hermana tenían miedo”.

A partir de la recolección de testimonios, la Justicia comenzó a sospechar de un doble femicidio. El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de Bahía Blanca.