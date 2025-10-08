Quién es Alex, uno de los sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela

Se trata de uno de los sospechosos que es intensamente buscado por la Justicia por su vínculo con el triple crimen.

Este miércoles se dieron a conocer los nombres de dos sospechosos que son buscados intensamente por el triple crimen de Florencio Varela. Uno de ellos fue identificado como David Morales Huamani, también conocido como “El Tarta” o “El Loco David”.

En las últimas horas, dieron a conocer el nombre de otro de los sospechosos. Se trata de Alex Roger Ydone Castillo, sobre quien pesa una captura internacional por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína. Alex habría ingresado al país en los últimos días, aunque aún no saben cómo.

Quienes son los otros prófugos Uno de ellos fue identificado como David Morales Huamani, quién fue mencionado por Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen, y su pareja. “El día viernes 19, a las 19.30, viene el Sr. David, que lo conozco como albañil, y él me contrata diciéndome que le haga un remis a una quinta donde él tenía una fiesta de cumpleaños, le dije que sí”, detalló Sotacuro.

Y señaló: “Lo espere en una estación de servicio y cuando lo veo venían todos mojados manchados de barro y yo pienso ‘se habrán peleado en la fiesta, era una fiesta peruana”.

Loco David triple crimen Los investigadores creen que el hombre de 45 años de nacionalidad peruana habría sido contratado por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, para asesinar a las tres chicas.