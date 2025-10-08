El tío y el amante: qué declaró la sobrina del remisero que trasladó al presunto asesino del triple crimen

Florencia Ibáñez, una de las nueve detenidas por el triple crimen de Florencio Varela, rompió el silencio ante la Justicia.

El momento en que Víctor Lázaro Sotacuro se dirigía a la casa de Florencio Varela.

En el marco de la investigación por el triple crimen narco de Florencio Varela, la declaración de Florencia Ibáñez, sobrina del remisero Víctor Sotacuro Lázaro, se convirtió en una pieza clave para los fiscales. Ambos son los únicos de los nueve imputados que decidieron declarar y, según sus versiones, estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado.

Qué detalle clave declaró Florencia sobre el triple crimen narco Ibáñez relató que la noche del 19 de septiembre, cuando se cometieron los femicidios de Brenda del Castilla, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, acompañó a su tío en el Volkswagen Fox hasta Florencio Varela. El motivo, según sostuvo, fue buscar a un supuesto pasajero habitual del remisero: David "El Loco" Manzur, actualmente prófugo de la Justicia.

"Estuve en el auto, pero yo fui a acompañar a mi tío. Iba alguien más: Alex, mi amante. Tengo una relación con él", declaró Ibáñez ante la Fiscalía de Homicidios de La Matanza. "Fuimos los tres, Alex manejaba, yo iba al lado y mi tío atrás. De ahí fuimos hasta Florencio Varela, no recuerdo dirección, y nos quedamos en un kiosco tomando algo esperando al pasajero", agregó.

extradicion del detenido en bolivia por triple crimen2 Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los detenidos por el triple crimen. X Quién era el pasajero que se trasladó en el Volkswagen Fox Según su testimonio, el pasajero nunca apareció y, tras varias horas, pidió regresar al Bajo Flores, donde vive. "Me dejó y mi tío se fue con el mismo auto", afirmó la detenida, quien negó haber visto la camioneta Chevrolet Tracker blanca vinculada al traslado y asesinato de las tres jóvenes.

Florencia Ibañez cámara de seguridad auto blanco Florencia Ibáñez, una de las detenidas. X Ibáñez detalló que durante la espera en Varela compraron cervezas y comida en una parrilla, pagos que –según dijo– realizó en efectivo. También señaló que su tío solía alquilar el vehículo a otras personas del barrio, lo que, a su entender, podría explicar el uso del Volkswagen Fox en movimientos sospechosos sin su conocimiento.