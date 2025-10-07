Presenta:

Policiales

|

triple crimen

Triple crimen: se filtraron nuevas fotos de la casa del horror donde mataron a las chicas en Florencio Varela

En el expediente están estas nuevas fotos de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela.

MDZ Policiales

La casa donde fueron hallados los restos de las chicas.&nbsp;

La casa donde fueron hallados los restos de las chicas. 

X

Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron torturadas y asesinadas en un domicilio ubicado en Jáchal y Chañar, Florencio Varela. La causa que investiga el triple crimen ya suma nueve detenidos y en los próximos días se esperan nuevas capturas.

En las últimas horas, se conocieron nuevas imágenes de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes. En las fotos se observan paredes y muebles con manchas de sangre, tierra removida en el patio y botellas de alcohol y restos de basura esparcidos por la vivienda.

Te Podría Interesar

Casa Florencio Varela
Casa Florencio Varela 1
Casa Florencio Varela 3
Casa Florencio Varela 4
Casa Florencio Varela 5
Casa Florencio Varela 7
Casa Florencio Varela 9
Casa Florencio Varela 10
Casa Florencio varela 11
Casa Florencio Varela 12
Casa Florencio Varela 14
Casa Florencio Varela 14

Archivado en

Notas Relacionadas