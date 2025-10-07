Triple crimen: se filtraron nuevas fotos de la casa del horror donde mataron a las chicas en Florencio Varela
En el expediente están estas nuevas fotos de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela.
Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron torturadas y asesinadas en un domicilio ubicado en Jáchal y Chañar, Florencio Varela. La causa que investiga el triple crimen ya suma nueve detenidos y en los próximos días se esperan nuevas capturas.
En las últimas horas, se conocieron nuevas imágenes de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes. En las fotos se observan paredes y muebles con manchas de sangre, tierra removida en el patio y botellas de alcohol y restos de basura esparcidos por la vivienda.
