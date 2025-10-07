Acusan a Agostina, la hermana de Lara, de ser la autora ideológica del robo a Pequeño J

La hermana de la menor de 15 años habría sido quien metió a las tres víctimas del triple crimen en el mundo de la prostitución y las drogas.

En los últimos días se dio a conocer un video en el que se ve a “Pequeño J ” caminando junto a Lara Morena Gutiérrez (15), una de las jóvenes torturada y asesinada en un domicilio en Florencio Varela. En las últimas horas, se conoció una teoría que apunta contra Agostina, la hermana de la menor.

Aparentemente, ella habría sido quien le robó la droga al narco peruano. “Agostina sería autora ideológica del robo”, sentenció Guillermo Endi, abogado de Víctor Sotacuro, en diálogo con A24.

En sintonía con esta teoría, el periodista Daniel Bilotta explicó: “Habrían sido los que le robaron los 3 kilogramos de cocaína a Pequeño J y habría desatado toda la masacre”. Y agregó: “Agostina, que es la mayor de esa familia, se habría convertido en amante de Ozorio. Según la hipótesis que investigan los fiscales, Agostina es la primera que se habría incorporado a esta célula ejerciendo la prostitución y vendiendo drogas. Así, habría facilitado el ingreso de las otras tres”.

El video que confirma que “Pequeño J” conocía a Lara El pasado 6 de septiembre, cerca de las 23, una cámara de seguridad captó al narco caminando por Flores junto a la menor de 15 años, 13 días antes de la masacre.

Mirá el video de Lara junto a “Pequeño J” El video del encuentro entre Pequeño J y Lara Según trascendió, “Pequeño J”, Lara y otras dos personas se juntaron en un local de comida rápida. Uno de los que aparece en la imágen fue identificado como “Gordo” Dylan, mientras que la chica es una de las principales testigos en la investigación.