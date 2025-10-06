Se conocieron íntimos detalles del encuentro entre Pequeño J y Lara, días antes del triple crimen

El pasado 6 de septiembre, una cámara de seguridad captó a Pequeño J junto a la menor de 15 años. Quiénes son las otras dos personas que aparecen en la foto.

Este lunes, se dio a conocer una foto en la que se ve a Pequeño J junto a Lara Morena Gutiérrez (15), una de las jóvenes que fue torturada y asesinada en un domicilio en Florencio Varela. Además, se conoció la identidad de otra de las personas que aparece en la imagen.

Quiénes aparecen en la foto El pasado 6 de septiembre, una cámara de seguridad captó al narco junto a la menor de 15 años. Según trascendió, días antes de los asesinatos, ambos se juntaron en un local de comida rápida. Dicha imagen demuestra que “Pequeño J” conocía a una de las víctimas.

A su vez, aparecen otras dos personas en la foto. Se trata de un hombre identificado como “Gordo” Dylan, quien habría sido pareja de Lara, y una joven de 16 años que es una de las principales testigos en la investigación.

Una de las principales teorías es que Dylan habría usado como carnada a la menor de 15 años para robarle droga y dinero a “Pequeño J”. En estos momentos, las autoridades buscan dar con el paradero del joven.

Por otro lado, la joven de 16 habría sido quien confirmó que dicho encuentro fue veredicto y aportó datos claves para esclarecer los vínculos detrás del crimen de Florencio Varela.