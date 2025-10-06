Se conocieron íntimos detalles del encuentro entre Pequeño J y Lara, días antes del triple crimen
El pasado 6 de septiembre, una cámara de seguridad captó a Pequeño J junto a la menor de 15 años. Quiénes son las otras dos personas que aparecen en la foto.
Este lunes, se dio a conocer una foto en la que se ve a Pequeño J junto a Lara Morena Gutiérrez (15), una de las jóvenes que fue torturada y asesinada en un domicilio en Florencio Varela. Además, se conoció la identidad de otra de las personas que aparece en la imagen.
Quiénes aparecen en la foto
El pasado 6 de septiembre, una cámara de seguridad captó al narco junto a la menor de 15 años. Según trascendió, días antes de los asesinatos, ambos se juntaron en un local de comida rápida. Dicha imagen demuestra que “Pequeño J” conocía a una de las víctimas.
A su vez, aparecen otras dos personas en la foto. Se trata de un hombre identificado como “Gordo” Dylan, quien habría sido pareja de Lara, y una joven de 16 años que es una de las principales testigos en la investigación.
Una de las principales teorías es que Dylan habría usado como carnada a la menor de 15 años para robarle droga y dinero a “Pequeño J”. En estos momentos, las autoridades buscan dar con el paradero del joven.
Por otro lado, la joven de 16 habría sido quien confirmó que dicho encuentro fue veredicto y aportó datos claves para esclarecer los vínculos detrás del crimen de Florencio Varela.
La relación entre “Pequeño J” y Lara
La joven de 16 años declaró que el narco peruano tenía un noviazgo con la menor de las jóvenes asesinada en Florencio Varela. “Hay una testigo clave de la investigación, Sandra, que dice que ellos eran novios, que se conocían desde hacía mucho tiempo”, indicó el periodista Ignacio González Prieto en Mediodía Noticias.