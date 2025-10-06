La foto que confirma el vínculo entre "Pequeño J" y Lara, una de las tres chicas brutalmente asesinadas en Varela

Una cámara de seguridad captó a “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple crimen, junto a Lara Morena Gutiérrez (15).

Este lunes se filtró una imágen que suma más interrogantes a la causa por el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela.

En las últimas horas, se dio a conocer una foto en la que se ve a “Pequeño J”, el narco peruano apuntado como el presunto autor intelectual del triple crimen, junto a Lara.

Pequeño J y Lara triple crimen NA

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el pasado 6 de septiembre, una cámara de seguridad captó al narco junto a la menor de 15 años. Según trascendió, días antes de los asesinatos, ambos se juntaron en un local de comida rápida. Dicha imagen demuestra que “Pequeño J” conocía a una de las víctimas.

Quién es “Pequeño J” Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", es un narco peruano de 20 años que cuenta con antecedentes penales y un extenso historial delictivo. Valverde Victoriano está apuntado como el presunto autor intelectual del triple crimen.