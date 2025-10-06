La foto que confirma el vínculo entre "Pequeño J" y Lara, una de las tres chicas brutalmente asesinadas en Varela
Una cámara de seguridad captó a “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple crimen, junto a Lara Morena Gutiérrez (15).
Este lunes se filtró una imágen que suma más interrogantes a la causa por el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela.
En las últimas horas, se dio a conocer una foto en la que se ve a “Pequeño J”, el narco peruano apuntado como el presunto autor intelectual del triple crimen, junto a Lara.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el pasado 6 de septiembre, una cámara de seguridad captó al narco junto a la menor de 15 años. Según trascendió, días antes de los asesinatos, ambos se juntaron en un local de comida rápida. Dicha imagen demuestra que “Pequeño J” conocía a una de las víctimas.
Quién es “Pequeño J”
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", es un narco peruano de 20 años que cuenta con antecedentes penales y un extenso historial delictivo. Valverde Victoriano está apuntado como el presunto autor intelectual del triple crimen.
Video: así detuvieron a Pequeño J en Perú
“Pequeño J” fue detenido el martes pasado por la noche, en la ciudad de Pucusana, a unos 70 km de Lima. El viernes pasado, el joven narco fue trasladado al penal de Cañete, en la ciudad de Lima, luego de que la Justicia de ese país dictaminara la prisión preventiva con fines de extradición pasiva por el término de nueve meses.