Qué pena podría recibir cada uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

A casi dos semanas del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela , la causa ya cuenta con nueve detenidos y hay tres prófugos en la mira que podrían ser detenidos en los próximos días.

Cabe destacar que Ariel Giménez está imputado por el delito de “encubrimiento agravado”, mientras que los ocho restantes por “tres hechos de homicidio triplemente calificado por ser cometido por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido por por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

En diálogo con MDZ , el abogado penalista Jorge Alejandro Olivera explicó cuál es la pena que podría recibir cada uno de los acusados. “La pena para quienes están imputados de homicidio con las tres calificantes es prisión perpetua”, señaló.

Y agregó que “cuando se califica un hecho como homicidio agravado, y se suman agravantes como la premeditación, la alevosía o la violencia de género, no se amplía la pena porque la perpetua es el máximo del Código Penal, pero sí se amplía el espectro probatorio para que el fiscal pueda encuadrar cada agravante según las pruebas”.

El letrado también aclaró que no todos los imputados deben haber sido los ejecutores materiales del crimen para recibir la misma pena. “No hace falta que todos hayan matado. Si su participación fue fundamental, ya sea en la planificación o en la ejecución, y sin esa intervención el hecho no se hubiera podido concretar, se los considera partícipes primarios, y por lo tanto, reciben la misma pena que el autor principal”, explicó.

Matías Ozorio y Pequeño J Matías Ozorio y “Pequeño J”. X

En cambio, la situación judicial de Giménez es diferente. “La pena prevista para el encubrimiento agravado va de uno a seis años de prisión, siempre que no haya existido una promesa anterior de colaboración, porque en ese caso ya se trataría de una participación directa”, detalló Olivera.

Quiénes son los detenidos por el triple crimen