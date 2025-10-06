Qué pena podría recibir cada uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela
En diálogo con MDZ, el abogado penalista Jorge Alejandro Olivera explicó cuál es la pena que podría recibir cada uno de los acusados por el triple crimen.
A casi dos semanas del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela, la causa ya cuenta con nueve detenidos y hay tres prófugos en la mira que podrían ser detenidos en los próximos días.
Qué pena podría recibir cada uno de los detenidos
Cabe destacar que Ariel Giménez está imputado por el delito de “encubrimiento agravado”, mientras que los ocho restantes por “tres hechos de homicidio triplemente calificado por ser cometido por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido por por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.
En diálogo con MDZ, el abogado penalista Jorge Alejandro Olivera explicó cuál es la pena que podría recibir cada uno de los acusados. “La pena para quienes están imputados de homicidio con las tres calificantes es prisión perpetua”, señaló.
Y agregó que “cuando se califica un hecho como homicidio agravado, y se suman agravantes como la premeditación, la alevosía o la violencia de género, no se amplía la pena porque la perpetua es el máximo del Código Penal, pero sí se amplía el espectro probatorio para que el fiscal pueda encuadrar cada agravante según las pruebas”.
El letrado también aclaró que no todos los imputados deben haber sido los ejecutores materiales del crimen para recibir la misma pena. “No hace falta que todos hayan matado. Si su participación fue fundamental, ya sea en la planificación o en la ejecución, y sin esa intervención el hecho no se hubiera podido concretar, se los considera partícipes primarios, y por lo tanto, reciben la misma pena que el autor principal”, explicó.
En cambio, la situación judicial de Giménez es diferente. “La pena prevista para el encubrimiento agravado va de uno a seis años de prisión, siempre que no haya existido una promesa anterior de colaboración, porque en ese caso ya se trataría de una participación directa”, detalló Olivera.
Quiénes son los detenidos por el triple crimen
- Miguel Ángel Villanueva Silva: dueño de la casa en Florencio Varela donde hallaron los cuerpos.
- Magalí Celeste González Guerrero: pareja de Villanueva, también dueña de la vivienda, ubicada en el barrio La Esperanza.
- Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra: los encontraron limpiando las manchas de sangre en donde hallaron los restos de las víctimas. Ambos se negaron a declarar durante sus indagatorias.
- Lázaro Víctor Sotacuro: el dueño del auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo. Fue detenido en Villazón, Bolivia, cerca de La Quiaca.
- Ariel Giménez: acusado de cavar el pozo donde fueron arrojados los restos. Se negó a prestar declaración ante las autoridades.
- Florencia Ibáñez: sobrina de Sotacuro, fue detenida luego de aparecer en televisión. Su abogado aseguró que la vida de Florencia corre peligro y que está amenazada.
- Matías Ozorio: mano derecha de “Pequeño J”. Fue detenido el martes por la mañana en Lima, Perú. El viernes pasado, se negó a declarar y fue trasladado al penal de Alvear.
- Tony Janzen Valverde Victoriano: se lo conoce como “Pequeño J” y está apuntado como el supuesto autor intelectual del triple crimen. Fue detenido en la localidad peruana de Pucusana. Se encuentra alojado en el penal de Cañete, en la ciudad de Lima, a la espera de ser extraditado al país.