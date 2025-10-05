Triple crimen: una testigo clave reveló cómo habrían engañado a las chicas asesinadas en Florencio Varela y dio fuertes detalles

La testigo explicó que eran contactadas por redes sociales, trasladadas desde La Matanza y llevadas a eventos privados en quintas de Buenos Aires.

El triple crimen de Florencio Varela, donde Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas, sumó un nuevo testigo que dio declaraciones que podrían aportar información clave a la causa. La joven de 16 años contó que las tres jóvenes habrían sido engañadas para ir a la casa donde luego fueron asesinadas.

Según explicó, ella conoció a las víctimas. Incluso mencionó que asistió junto a ellas a varias fiestas privadas en 2024, en distintas quintas de Buenos Aires, entre junio y julio de ese año.

Además, de acuerdo a lo informado por TN, relató que en este tipo de eventos solían participar al menos cinco chicas, a las que se les pagaba por asistir. Estas fiestas duraban 24 horas y, según comentó, los asistentes solían ser todos de nacionalidad peruana o paraguaya.

La testigo contó cómo habrían engañado a las víctimas del triple crimen La joven, que brindó nuevos detalles del hecho, contó que solían contactarse con ellas a través de Instagram, donde pactaban un lugar de encuentro. Más tarde, las buscaban en La Matanza con dos autos: uno en el que viajaban las jóvenes y otro de “custodio”, tal como ocurrió el día del crimen de Brenda, Morena y Lara. Según explicó, los viajes solían durar entre una hora y media y dos horas.