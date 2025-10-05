Buscan intensamente a tres prófugos por el triple crimen de Florencio Varela: hay al menos 15 implicados

Estos tres prófugos por el triple crimen en Florencio Varela viajaban en los dos vehículos de apoyo que se utilizaron en la noche del horror.

En este marco, se busca a dos sospechosos que viajaban en la Chevrolet Tracker con las víctimas, y a un tercero que se trasladaba en un Volkswagen Golf con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez. Esta última identificó al acompañante del Golf como un amigo llamado Diego, vinculado a un entramado narco.

Triple crimen: la conexión narco y el rol de los detenidos La hipótesis principal del triple crimen se mantiene como una "venganza narco". Los investigadores señalaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, pudo haber estado en la vivienda donde ocurrió el hecho, aunque se trasladó "en otro vehículo".

Se confirmó que Matías Ozorio también estuvo en la "casa del horror" y llegó antes que las jóvenes en un vehículo distinto a la Tracker y el Golf. Las fuentes detallaron que, además de estos dos autos, "hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar".