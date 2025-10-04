Triple crimen: qué trabajos declaró tener "Pequeño J" tras negar ser narco

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “ Pequeño J ”, seguirá detenido en Perú . El juez Christian Rafael Chumpitaz Pariona dictó nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición hacia la Argentina , donde está acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela .

El abogado defensor, Carlos Sandoval, había solicitado su “libertad con restricciones”, argumentando que su cliente no tiene vínculos con el narcotráfico y que mantiene arraigo laboral y familiar en Perú. “No tiene vicios, trabajó en la cosecha de arándanos, en venta ambulante de medias y en construcción. Es un joven de 20 años, con mucho por aportar a la sociedad”, sostuvo.

El letrado presentó además una declaración jurada en la que consta que Valverde reside en Trujillo junto a sus padres y hermanas. Sin embargo, el magistrado entendió que existe riesgo de fuga y que las pruebas ofrecidas no son suficientes para acreditar el arraigo, por lo que ordenó su reclusión en el penal de Cañete.

En este sentido, evaluó el pedido de la Fiscalía de nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición de Valverde por el triple crimen de jóvenes Lara, Brenda y Morena en Argentina.

Sandoval cuestionó la medida y apeló el fallo, asegurando que su patrocinado “es inocente de todas las acusaciones” y que su viaje a Perú respondió a la exposición mediática en Argentina. “Vio su nombre en televisión y decidió volver a su país natal porque no tenía familia que lo asistiera allá”, explicó.

En paralelo, el juez rechazó el planteo de aceptar una extradición simplificada para acelerar el proceso. La defensa insistió en que la causa en Argentina “está caliente” y que se busca encarcelar a Valverde sin una investigación clara.

Mano derecha de "Pequeño J"

Cabe recordar que el hombre sindicado como la mano derecha de "Pequeño J", Matías Ozorio, de nacionalidad argentina y detenido en Lima, fue expulsado de inmediato hacia Buenos Aires.

Según la Policía peruana, Valverde es señalado como líder de una organización criminal heredada de su familia, con antecedentes en narcotráfico y sicariato.

La Justicia argentina consideran el cerebro detrás del asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Los crímenes, transmitidos en vivo en una red social cerrada, habrían tenido como fin reafirmar su liderazgo dentro de la banda.