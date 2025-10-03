Narcisista, manipulador y antisocial: se conoció el perfil psicológico de "Pequeño J"

En las últimas horas, se difundió el perfil psicológico de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “ Pequeño J ”, el principal apuntado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela . Cabe destacar que el narco de 20 años se encuentra detenido en Perú .

El informe realizado por los médicos peruanos arrojó a la luz los siguientes datos: “Pequeño J” tiene rasgos psicopáticos/antisociales, rasgos narcisistas, agresividad y capacidad de manipulación.

Dichas características explicarían su presunta capacidad para liderar una red narco y realizar actos de extrema violencia. A su vez, el informe detalla que “Pequeño J” desarrolló su agresividad producto de crecer “viendo violencia como método válido de resolución de conflictos y consolidación de liderazgo”.

En diálogo con TN, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó: “Las tareas de inteligencia empezaron el jueves de la semana pasada”. Según mencionó, durante un allanamiento que se realizó en un domicilio en Villa Zavaleta, los efectivos consiguieron el teléfono del sospechoso y gracias a eso, pudieron seguirlo con las antenas.

El ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que “Pequeño J” salió del país por Bolivia y que tenía planeado encontrarse con Ozorio en Perú. “La Policía de Perú se hizo pasar por Ozorio a través de los mensajes”. Esta maniobra fue la que permitió concretar la captura del joven narco en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima.

Video: así detuvieron a Pequeño J en Perú

Por último, Alonso detalló: “Fue tan violento y tan terrible lo que hizo, que el resto de las organizaciones decidieron entregarlo”. Y sentenció: “Pequeño J tiene un perfil sádico”.