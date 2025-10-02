Renunció el abogado de los narcos que representaba a la familia de Lara, la menor asesinada en el triple crimen de Florencio Varela
Fuenzalida había dicho que también representaba a narcos "si le pagaban los honorarios". Tras el escándalo, dejó de ser abogado en la causa por el triple crimen.
preGonzalo Fuenzalida renunció este jueves a la representación de la familia de Lara Gutierrez, una de las tres chicas asesinadas en el triple crimen que tuvo lugar en Florencio Varela. Lara, Morena y Brenda fueron descuartizadas y asesinadas, y la hipótesis principal apunta contra un "ajuste de cuentas narco", según lo declarado por el Ministro de Seguridad bonaerense.
La renuncia del abogado penalista se da en el marco de las declaraciones de Guillermo Endi, defensor de dos de los detenidos por el triple crimen, en Todo Noticias.
"Aparentemente, Lara tendría un noviecito al que le dijo que vio drogas y plata en una casa. Y él le dijo: ‘¿Por qué no lo dormís?’. Por eso se habla de que eran viudas negras. La chica aceptó, lo durmió, el chico entró y no pensaron que se iban a encontrar esa terrible cantidad de droga", sostuvo el abogado de Guillermo Endi, abogado de Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.
La polémica declaración del abogado de Lara
El domingo pasado, el ahora exabogado de Lara mantuvo una entrevista en A24 en la que afirmó ser el representante de organizaciones narco ya que conocía el modus operandi, y reveló que lo "utilizan los cárteles de México, los cárteles colombianos, de los cuales soy letrado".
Con notable sorpresa, Pablo Rossi le consultó si era letrado de los narcotraficantes, a lo que Fuenzalida dijo que "de ciertas organizaciones de otras regiones. Soy abogado penalista".
Eduardo Feinmann le preguntó directamente: “¿Presta servicios a organizaciones vinculadas al narcotráfico?”. Fuenzalida admitió que sí y agregó: “Siempre que se paguen mis honorarios, son bienvenidos”.
La respuesta no solo sorprendió a los periodistas en el estudio, sino que también generó fuertes reacciones en redes sociales por el posible conflicto de intereses.