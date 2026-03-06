Crimen del lubricentro: hallaron culpable al empleado del comerciante asesinado en un asalto

De esa forma, los doce jueces de los hechos determinaron que Quarñolo fue coautor del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego , que prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión .

Tras el veredicto, el juez técnico Mauricio Juan decidió que el miércoles 11 se desarrollará el juicio de cesura. En esa audiencia, fiscalía, querella y defensa pedirán la pena que crean correspondiente para Quarñolo, dentro de la escala penal prevista. A partir de eso, el magistrado analizará los argumentos de las partes, establecerá el castigo y dictará la sentencia.

Una vez que sea condenado, Quarñolo se sumará a los cuatro miembros de la banda de asaltantes que fueron sentenciados en noviembre del año pasado, luego de que reconocieran su autoría en un juicio abreviado final . De esa forma, la causa quedará completamente cerrada.

Durante la última jornada de declaraciones testimoniales, Quarñolo decidió hacer uso de la palabra y se dirigio al jurado, buscando desligarse del asalto que terminó en el homicidio de su patrón: "Jamás di un dato. La acusación es muy injusta", afirmó.

Asimismo, sostuvo que fue una víctima más del atraco y que sintió "mucho miedo" cuando fue abordado por los cuatro delincuentes que irrumpieron en el lubricentro el día que mataron a Salzmann: "Me pegaron, me hicieron caer y quedé de rodillas", relató.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 18.09.54 Quarñolo junto a su defensor, el abogado Fernando Peñaloza. Gentileza.

En tanto, rechazó la teoría de la fiscalía sobre su vínculo con los asaltantes, afirmando que "no los conocía" y que los vio por primera vez en las audiencias que enfrentó tras su detención como sospechoso del asesinato del comerciante.

Pese a eso, la versión de Quarñolo no resultó convincente para el jurado, que se terminó inclinando por la investigación que desarrolló la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y declaró su culpabilidad como datero de la banda que cometió el crimen.

El asesinato del comerciante

El crimen de Salzmann ocurrió el 16 de febrero de 2023, cuando el grupo de delincuentes ingresó al lubricentro Penta, ubicado en el cruce de las calles Mitre y Mathus Hoyos, el cual estaba conectado con la casa de la víctima, con la intención de robarle.

Los malvivientes portaban armadas de fuego y una barreta con la que golpearon al fallecido en la cabeza, dejándolo a merced de sus agresores, quienes lo remataron con un disparo de una pistola calibre 9 milímetros.

porttada salzmann Norberto Martín Salzmann, el comerciante asesinado el 16 de febrero de 2023 en su propiedad de Guaymallén. Archivo MDZ.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del negocio, un factor crucial que permitió a los investigadores identificar y, posteriormente, detener a cada asaltante basándose en su físico, indumentaria y recorrido dentro del lugar.

Esto último fue clave para que la investigación de caso sostuviera que los malvivientes conocían la propiedad, lo que llevó a establecer que Quarñolo, empleado de Salzmann, fue el informante de la gavilla.

Los cuatro asaltantes condenados

En noviembre de 2025, la Justicia condenó mediante un juicio abreviado final a los otros cuatro integrantes de la banda: Brian Exequiel Garro, quien recibió 15 años de prisión; Jorge Daniel Romero y Sebastián Marcos Palacio, que fueron sentenciados a 22 años y 6 meses de encierro; y Martín Carlos Falcón, cuya pena fue de 23 años y 6 meses, todos como coautores de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Quarñolo fue el único que rechazó el acuerdo y sostuvo su inocencia, por lo que decidió jugarse su última chance frente a un jurado popular. No obstante, a pesar de su intentó por evitar un fallo en su contra, terminó siendo hallado culpable por los 12 ciudadanos que participaron del debate.