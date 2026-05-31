El desgarrador testimonio del abuelo de Agostina: "Si él se quita la vida nos quedaremos sin saber si hubo otro implicado"

Tras el intento de suicidio este domingo por parte del único detenido en la causa por el crimen de Agostina Vega , Claudio Barrelier, el abuelo de la niña de 14 años que desapareció el 23 de mayo y fue encontrada muerta este sábado sostuvo su postura de que hay más implicados en el crimen.

"Si él se quita la vida nosotros quedaremos sin saber si hubo otro implicado o varios" expresó Miguel en a C5N, y agregó: "Por eso queremos que preserven la vida de él para que no le pase nada, pueda terminar de declarar y si hay gente involucrada que la termine de decir para que sean juzgados y condenados", afirmó.

Barrelier se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario N°1 "Reverendo Padre Francisco Luchesse" en Córdoba, y según la información que trascendió, habría tenido un ataque nervioso que terminó en un intento de suicidio.

En ese momento, personal penitenciario de la "cárcel de Bouwer" se vió obligado a intervenir para reducirlo, y Barrelier tuvo que ser trasladado al hospital penitenciario, donde permanece sedado.

El pedido de Justicia

No obstante, el abuelo de Agostina subrayó como fehaciente la posibilidad de que otra persona haya asistido al único imputado hasta el momento en la causa a deshacerse del cuerpo de su nieta, entre ellos a "la dueña del Ford K que apareció, no sé si está imputada, detenida, demorada o si está en libertad", relató.

Abuelo Agostina Vega Captura TN

Miguel insistió en que la investigación todavía tiene interrogantes por resolver y se mostró convencido de que el crimen no fue cometido por una sola persona. En ese sentido, reclamó que la Justicia profundice las pesquisas para determinar si hubo colaboradores o encubridores.

Además, aseguró que la familia seguirá de cerca el avance de la causa hasta conocer toda la verdad sobre lo ocurrido con Agostina y que no descansará hasta que todos los responsables sean identificados y condenados.

"Aunque me cueste la vida no voy a parar", sentenció.