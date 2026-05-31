El fuerte descargo de Paula Bernini por el crimen de Agostina Vega que generó polémica: "Foco en la víctima"

El brutal asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que mantiene conmocionada a la provincia de Córdoba y al país entero, sigue sumando capítulos de indignación social y debate. En las últimas horas, la periodista Paula Bernini utilizó sus redes sociales para hacer un descargo, pero sus palabras rápidamente se convirtieron en el centro de una controversia.

A través de sus historias de Instagram, Bernini se grabó para anticipar la cobertura del día. "Vamos a seguir hablando del caso Agostina. ¿Y por qué tenemos que seguir hablando? Porque hay muchas Agostinas, muchas criaturas, nenas y nenes, que están expuestas y al alcance de la mano de estos depredadores" , relató la cronista.

El punto central del video fue su pedido de apuntar con nombre y apellido contra el agresor, (en este caso, Claudio Barrilier ), y proteger a los menores. Sin embargo, fue la advertencia sobre la vigilancia en el entorno familiar la que encendió la mecha del debate: "Cuidemos a nuestros chicos, estemos atentos, porque lo que hizo Barrilier con Agostina lo puede hacer con cualquiera de las criaturas que se le acerque, y hay muchos Barrilier".

Aunque la intención de Bernini fue alertar a las familias, haciendo incluso un paralelismo con sus sobrinas de 13 años, parte de los usuarios criticaron que frases como "cuidemos a nuestros chicos" o "estemos atentos" pueden, de manera involuntaria, trasladar la responsabilidad del hecho al entorno de la víctima por "no haberla cuidado lo suficiente", un punto de constante fricción en los debates sobre violencia de género e infantil.

Consciente de esta delgada línea que atraviesa el periodismo policial, la propia conductora fue tajante en el mismo video para intentar blindar su mensaje: "No permitamos que se ponga el foco sobre las víctimas", sentenció con firmeza.

Para Bernini, la cobertura mediática no debe centrarse en juzgar las acciones previas de la adolescente, sino en desenmascarar el accionar de los criminales. "Estos asesinos tienen que ser expuestos, y para eso tenemos que conocer cómo actúan", concluyó antes de salir al aire.