Fin de una era: se confirmó el retiro de una leyenda viva de Hollywood y el anuncio sacude al mundo del cine

A través de una confesión familiar, se confirmó el secreto a voces que marca el fin de una era inigualable en la historia del séptimo arte.

El mundo del espectáculo a menudo exige finales grandilocuentes. Sin embargo, para uno de los hombres más duros y emblemáticos de la pantalla grande, el adiós parece haber llegado con la misma sobriedad que caracterizó a sus mejores personajes. Clint Eastwood, la última gran leyenda viva de Hollywood, se habría retirado definitivamente del cine a sus 96 años recién cumplidos.

La confirmación no cayó a través de un comunicado oficial, ni en una portada de revista. El bombazo mediático llegó desde Europa, más precisamente desde Francia, y de la boca de su propio círculo familiar. Fue su hijo, el músico Kyle Eastwood, quien soltó la revelación durante una íntima presentación en el Festival Internacional de Cine de Amiens.

Mientras ofrecía un espectáculo homenaje dedicado a repasar las memorables bandas sonoras de las películas de su padre, Kyle abrió su corazón ante el público y dejó caer la frase que rápidamente hizo eco en la industria: “Tengo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está retirado, tiene 95 años. Tuve mucha suerte de poder colaborar con él en varias películas. Fue una experiencia maravillosa para mí”.

Clint Eastwood, una de las últimas joyas del cine El western ha marcado la vida de Clint Eastwood. Foto: Instagram Clinteastwoodfans01. Clint Eastwood se retira tras 70 años de actividad. Archivo MDZ

Para los verdaderos cinéfilos y los analistas de la industria, la noticia es un golpe al corazón, pero no una sorpresa absoluta. Los rumores sobre un inminente paso al costado venían haciendo ruido desde el estreno de Juror #2 en 2024. En aquel momento, varios medios especializados de Estados Unidos habían deslizado que el incansable director y actor había concebido ese thriller judicial como el broche de oro para una trayectoria monumental e irrepetible.