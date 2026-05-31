Danelik Star rompió el silencio y ventiló los detalles de su apasionada noche con Brian Sarmiento: "Me clavan"
Sin filtros, la exparticipante de Gran Hermano contó en La Jugada cómo fue el esperado encuentro íntimo con el exfutbolista.
El romance entre Danelik Star y Brian Sarmiento comenzó dentro de Gran Hermano Generación Dorada y rápidamente se convirtió en uno de los vínculos que más llamó la atención del público. Aunque el exjugador regresó recientemente a la casa gracias al Golden Ticket, la relación entre ambos continúa avanzando fuera de las cámaras y sigue generando repercusión entre los seguidores del programa.
Invitada a La Jugada, la influencer habló abiertamente sobre cómo fue el primer encuentro íntimo que tuvo con Sarmiento después de salir del reality. Sin esquivar detalles, contó cómo vivió ese momento tan esperado y sorprendió con sus declaraciones.
Esto fue lo que contó Danelik en La Jugada sobre Brian Sarmiento
"Fue mejor de lo que esperaba", reveló Danelik al referirse a la primera vez que estuvieron juntos lejos de la exposición de la casa y dejó entrever que la química entre ambos se fortaleció aún más con el paso del tiempo.
"Comenzamos hablando cosas tiernas, de amor y de lo que queríamos juntos", recordó la influencer sobre la conversación que compartieron antes de avanzar en la relación.
Sin embargo, una de las frases que más repercusión tuvo en redes fue una ocurrencia espontánea que lanzó mientras relataba el momento. Entre risas y sin filtros, contó: "Mientras él hablaba, yo estaba pensando: 'Acá me clavan'".
Para cerrar, la exparticipante confesó cuánto extraña al exfutbolista desde que volvió a ingresar al programa y aseguró que sigue esperando su salida. "Me empezó a sacar la ropa, nos empezamos a dar besos y pasó. Lo extraño un montón y lo estoy esperando", expresó Danelik Star, dejando en evidencia que el vínculo sentimental entre ambos continúa intacto pese a la distancia que hoy impone la competencia.