Danelik Star rompió el silencio y ventiló los detalles de su apasionada noche con Brian Sarmiento: "Me clavan"

El romance entre Danelik Star y Brian Sarmiento comenzó dentro de Gran Hermano Generación Dorada y rápidamente se convirtió en uno de los vínculos que más llamó la atención del público. Aunque el exjugador regresó recientemente a la casa gracias al Golden Ticket, la relación entre ambos continúa avanzando fuera de las cámaras y sigue generando repercusión entre los seguidores del programa.

Invitada a La Jugada , la influencer habló abiertamente sobre cómo fue el primer encuentro íntimo que tuvo con Sarmiento después de salir del reality. Sin esquivar detalles, contó cómo vivió ese momento tan esperado y sorprendió con sus declaraciones.

"Fue mejor de lo que esperaba", reveló Danelik al referirse a la primera vez que estuvieron juntos lejos de la exposición de la casa y dejó entrever que la química entre ambos se fortaleció aún más con el paso del tiempo.

"Comenzamos hablando cosas tiernas, de amor y de lo que queríamos juntos", recordó la influencer sobre la conversación que compartieron antes de avanzar en la relación.

Brian Sarmiento y Danelik Danelik dio detalles sobre su intimidad con Sarmiento. X @tostibelen.

Sin embargo, una de las frases que más repercusión tuvo en redes fue una ocurrencia espontánea que lanzó mientras relataba el momento. Entre risas y sin filtros, contó: "Mientras él hablaba, yo estaba pensando: 'Acá me clavan'".

Para cerrar, la exparticipante confesó cuánto extraña al exfutbolista desde que volvió a ingresar al programa y aseguró que sigue esperando su salida. "Me empezó a sacar la ropa, nos empezamos a dar besos y pasó. Lo extraño un montón y lo estoy esperando", expresó Danelik Star, dejando en evidencia que el vínculo sentimental entre ambos continúa intacto pese a la distancia que hoy impone la competencia.