El descomunal rating de la Selección argentina eliminando a Inglaterra del Mundial 2026: el canal que la rompió en las mediciones

Con números arrasadores en los canales de aire y cable, el rating vibró con otro histórico triunfo de nuestro brillante equipo nacional.

El rating tocó las nubes con la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra.

El rating alcanzó números descomunales este miércoles con la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra en la instancia de semifinales del Mundial 2026. Entre los canales de aire y cable, las pantallas cosecharon números que no son para nada habituales en la pantalla chica.

Desde la previa, la totalidad de las señales que siguieron las instancias del icónico duelo deportivo amasaron un indicador conjunto de 72 puntos de rating. Las marcas fueron creciendo a partir de las 16, con Telefe despuntando con 38.6 puntos, seguido por TyC Sports y la TV Pública, que midieron respectivamente 14.3 y 4.2.

En el primer tiempo del enfrentamiento entre la Selección argentina e Inglaterra, Telefe logró una marca récord de 41.3 puntos de rating, mientras que TyC Sports y la TV Pública tuvieron sus puntos más altos con 15.6 y 5.1 cada uno.

El rating se encendió al rojo vivo con el triunfo de la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026 El golazo de Enzo Fernández para el 1-1 de Argentina a Inglaterra. Video: Telefe Más tarde, el segundo tiempo comenzó con 38.9 puntos de rating para Telefe, que siempre se mantuvo al frente en los indicadores de este partido clave del Mundial 2026. En TyC Sports y la TV Pública, en ese momento sus pantallas alcanzaron niveles de 14.8 y 5.1 respectivamente.