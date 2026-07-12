Con una humilde frase, Antonela Roccuzzo celebró el triunfo de la Selección argentina ante Suiza
Lejos de la exaltación épica, Antonela Roccuzzo optó por una expresión en sintonía con la habitual humildad de Lionel Messi.
Antonela Roccuzzo volvió a alentar a la Selección argentina este sábado en Kansas junto a sus hijos, en un partido decisivo para el equipo nacional frente a Suiza en este Mundial 2026 que se prepara para la instancia de semifinales.
Con Thiago, Mateo y Ciro, Roccuzzo siguió con atención las instancias de un tenso duelo que culminó a favor de la Selección argentina por 3 a 1.
Si bien la expectativa de Antonela Roccuzzo estuvo de lleno depositada en Lionel Messi, la rosarina celebró los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Poco después de la finalización del partido, Roccuzzo dejó en claro su apoyo a la Selección argentina con un posteo en su cuenta de Instagram, a través de un carrusel de imágenes que acompañó con las humildes palabras: "Vamos Argentina. ¡Un pasito más!".
Antonela Roccuzzo y un posteo para festejar la victoria de la Selección argentina
En una de las fotos, Antonela Roccuzzo posó junto a sus hijos, luciendo siempre ella la camiseta de la Selección argentina impresa con el 10.
El próximo desafío de la Selección argentina en semifinales será ante Inglaterra en Atlanta el miércoles 15 de julio, mientras que España y Francia se enfrentarán en la misma instancia del Mundial 2026 previa a la esperada final.