Antonela Roccuzzo deslumbró en el evento de Victoria Beckham: mirá las fotos

La empresaria británica celebró la apertura de su primera tienda en Miami, y Antonela Roccuzzo fue su invitada especial. Mirá las fotos de su look en la nota.

En la inauguración de "House of Victoria", el primer pop-up de la firma de Victoria Beckham en Estados Unidos, Antonela Roccuzzo fue una de las invitadas especiales.

El evento reunió a celebridades y referentes del mundo de la moda, y la esposa de Lionel Messi compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes junto a la diseñadora británica, acompañadas de un mensaje de celebración: "Celebrating @victoriabeckham new home in Miami wishing you all the best ". Es decir: "Celebrando el nuevo hogar de Victoria Beckham en Miami, te deseo lo mejor".

Para la ocasión, Antonela eligió un vestido largo de satén en verde petróleo, cuyo diseño de silueta ceñida presentaba un escote cerrado, hombros descubiertos y un fruncido lateral. La falda, por su lado, terminaba en un bajo asimétrico con una pequeña abertura lateral.

Para completar el look, lució unas sandalias negras de taco alto de punta abierta y una mini cartera estructurada negra, dos clásicos que equilibraron el protagonismo del vestido. Los accesorios fueron en tonos dorados e incluyeron un collar de eslabones, aros argolla medianos, un reloj dorado, pulseras y anillos.