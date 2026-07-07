Antonela Roccuzzo sorprendió por completo al confesar cuál es su verdadera pasión

La modelo se abrió una cuenta en la red social TikTok y, en su primer video se animó a mostrar su costado más íntimo.

Aunque durante años eligió mantener un perfil discreto, Antonela Roccuzzo logró construir una identidad propia mucho más allá de su vínculo con Lionel Messi. Además de acompañar al capitán de la Selección argentina y dedicarse a la crianza de sus hijos, desarrolló una carrera como empresaria, modelo e influencer.

Con el paso del tiempo, participó en campañas para distintas marcas, lanzó colecciones especiales y consolidó una enorme comunidad en las redes sociales. Solo en Instagram reúne más de 40,5 millones de seguidores, que siguen de cerca cada una de sus publicaciones.

La modelo se abrió una cuenta de TikTok y publicó su primer video. Captura de pantalla TikTok @antonelaroccuzzo. Ahora decidió sumar una nueva plataforma para acercarse a su público. Antonela abrió su cuenta oficial de TikTok y anunció su desembarco con entusiasmo. La respuesta no tardó en llegar: en menos de diez horas ya había superado los 150.900 seguidores.

Este es el primer video que Antonela Roccuzzo compartió en TikTok Para su primer video eligió mostrar una faceta poco conocida de su vida cotidiana. Lejos del fútbol y la moda, compartió su pasión por la lectura y dejó ver parte de la biblioteca que tiene en su casa.