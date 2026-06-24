Las fotos nunca antes vistas que Antonela Roccuzzo sacó a la luz para celebrar el cumpleaños de Lionel Messi

La modelo le dedicó un romántico y emotivo mensaje en Instagram, junto con una serie de postales desconocidas de la familia Messi.

Antonela Roccuzzo hizo una publicación muy especial en Instagram por el cumpleaños de Lionel Messi.

El mundo del fútbol se viste de fiesta para celebrar el cumpleaños del hombre que reescribió la historia de este deporte. Este 24 de junio, Lionel Messi sopla las velitas en un momento único de su vida, combinando la vigencia absoluta dentro de las canchas con la tranquilidad de haber alcanzado la gloria eterna.

Con la competitividad intacta en los Estados Unidos, el astro rosarino festeja un año más rodeado del afecto de su familia y el reconocimiento unánime de sus pares.

La modelo compartió postales inéditas que recorren su historia de amor con el diez. Instagram Antonelaroccuzzo. La familia Messi. Instagram Antonelaroccuzzo. Roccuzzo le dedicó unas románticas palabras al futbolista. Instagram Antonelaroccuzzo. Como era de esperarse, el saludo más esperado y tierno de la jornada no tardó en llegar. Antonela Roccuzzo utilizó su cuenta de Instagram (@Antonelaroccuzzo) para dedicarle un emotivo posteo a su compañero de vida, en el que subió varias postales de ellos a lo largo de su relación.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito, @leomessi", escribió la modelo en la publicación.