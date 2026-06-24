¡Lionel Messi cumple 39 años! Mirá todas las fotos de los cumpleaños del capitán de la Selección argentina

El campeón del mundo está disputando el Mundial 2026 junto a la Selección argentina en el día de su cumpleaños número 39. Mirá las mejores fotos de los cumpleaños de Lionel Messi.

Lionel Messi de niño, celebrando su cumpleaños junto a sus amigos en Rosario.

En el día más argentino del calendario, este 24 de junio, Lionel Messi cumple 39 años. Luego de darnos a los hinchas argentinos la alegría de la tercera Copa del Mundo, en 2022, este año, el capitán de la Selección argentina se encuentra disputando un nuevo Mundial, con la confianza de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni puede volver a llegar lejos.

Horas antes del inicio de su cumpleaños, Lionel Messi compartió un video entrenando en la previa del partido ante Jordania por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Con el correr de las horas, el crack argentino comenzó a recibir saludos de importantes personalidades mientras pasa, una vez más, su cumpleaños rodeado por sus compañeros de la Selección.

Pero no se trata de la primera vez en la que el mayor goleador de la historia de los mundiales pasa su cumpleaños junto a la Selección. Es que, el "10" pasó al menos 13 cumpleaños junto a equipos argentinos, entre juveniles, seis Mundiales y seis Copas América, sin contar el 2025, cuando se encontraba jugando para el Inter Miami durante el Mundial de Clubes.

La primera vez ocurrió el 24 de junio de 2005, en el Mundial Sub 20 de Países Bajos. Ese día Messi cumplió 18 años con el seleccionado juvenil y trascendieron sus primeras fotos de cumpleaños junto a la Selección, donde también estaba su amigo, Sergio "Kun" Agüero. Un año después, José Pékerman lo incluyó en la lista para el Mundial de Alemania 2006. Messi volvió a pasar su cumpleaños con el plantel argentino y compartió la fecha con Juan Román Riquelme, nacido también un 24 de junio. Y, el resto, es historia.

Mirá todas las fotos de los cumpleaños de Lionel Messi En el día del cumpleaños número 39 del rosarino, repasamos algunas de las fotos y videos más emblemáticos de los cumpleaños de Lionel Messi, tanto en su Rosario natal rodeado de amigos y familia, como, años más tarde, junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos y, por supuesto, en varias oportunidades, junto a la Selección.