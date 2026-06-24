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Lionel Messi

¡Lionel Messi cumple 39 años! Mirá todas las fotos de los cumpleaños del capitán de la Selección argentina

El campeón del mundo está disputando el Mundial 2026 junto a la Selección argentina en el día de su cumpleaños número 39. Mirá las mejores fotos de los cumpleaños de Lionel Messi.

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Lionel Messi de niño, celebrando su cumpleaños junto a sus amigos en Rosario.&nbsp;

Lionel Messi de niño, celebrando su cumpleaños junto a sus amigos en Rosario. 

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En el día más argentino del calendario, este 24 de junio, Lionel Messi cumple 39 años. Luego de darnos a los hinchas argentinos la alegría de la tercera Copa del Mundo, en 2022, este año, el capitán de la Selección argentina se encuentra disputando un nuevo Mundial, con la confianza de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni puede volver a llegar lejos.

Horas antes del inicio de su cumpleaños, Lionel Messi compartió un video entrenando en la previa del partido ante Jordania por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Con el correr de las horas, el crack argentino comenzó a recibir saludos de importantes personalidades mientras pasa, una vez más, su cumpleaños rodeado por sus compañeros de la Selección.

Pero no se trata de la primera vez en la que el mayor goleador de la historia de los mundiales pasa su cumpleaños junto a la Selección. Es que, el "10" pasó al menos 13 cumpleaños junto a equipos argentinos, entre juveniles, seis Mundiales y seis Copas América, sin contar el 2025, cuando se encontraba jugando para el Inter Miami durante el Mundial de Clubes.

La primera vez ocurrió el 24 de junio de 2005, en el Mundial Sub 20 de Países Bajos. Ese día Messi cumplió 18 años con el seleccionado juvenil y trascendieron sus primeras fotos de cumpleaños junto a la Selección, donde también estaba su amigo, Sergio "Kun" Agüero. Un año después, José Pékerman lo incluyó en la lista para el Mundial de Alemania 2006. Messi volvió a pasar su cumpleaños con el plantel argentino y compartió la fecha con Juan Román Riquelme, nacido también un 24 de junio. Y, el resto, es historia.

Mirá todas las fotos de los cumpleaños de Lionel Messi

En el día del cumpleaños número 39 del rosarino, repasamos algunas de las fotos y videos más emblemáticos de los cumpleaños de Lionel Messi, tanto en su Rosario natal rodeado de amigos y familia, como, años más tarde, junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos y, por supuesto, en varias oportunidades, junto a la Selección.

Lionel Messi en su cumpleaños número 4.

Lionel Messi en su cumpleaños número 4.

Lionel Messi de niño, celebrando su cumpleaños junto a sus amigos en Rosario.

Lionel Messi de niño, celebrando su cumpleaños junto a sus amigos en Rosario.

El primer cumpleaños de Lionel Messi con la Selección argentina.

El primer cumpleaños de Lionel Messi con la Selección argentina.

Lionel Messi y el Kun Agüero en 2005, en su primer cumpleaños con la Selección argentina en el Mundial Sub 20.

Lionel Messi y el Kun Agüero en 2005, en su primer cumpleaños con la Selección argentina en el Mundial Sub 20.

Uno de los cumpleaños de Leo junto a la Selección argentina.

Uno de los cumpleaños de Leo junto a la Selección argentina.

Lionel Messi y Juan Román Riquelme, ambos nacidos un 24 de junio, festejaron su cumpleaños juntos en 2006.

Lionel Messi y Juan Román Riquelme, ambos nacidos un 24 de junio, festejaron su cumpleaños juntos en 2006.

Lionel Messi disputó en 2006 su primer Mundial con la Selección mayor.

Lionel Messi disputó en 2006 su primer Mundial con la Selección mayor.

La torta por el cumpleaños de Lionel Messi en 2014.

La torta por el cumpleaños de Lionel Messi en 2014.

El cumpleaños de Lionel Messi, en 2015.

El cumpleaños de Lionel Messi, en 2015.

Un día antes de su cumpleaños, el 23 de junio de 2016, Lionel Messi compartió con una foto junto al Kun Agüero arriba de un avión de la AFA, previo a un partido de la Copa América Centenario.

Un día antes de su cumpleaños, el 23 de junio de 2016, Lionel Messi compartió con una foto junto al Kun Agüero arriba de un avión de la AFA, previo a un partido de la Copa América Centenario.

En 2017, Lionel Messi compartió una linda foto en familia por su cumpleaños número 30.

En 2017, Lionel Messi compartió una linda foto en familia por su cumpleaños número 30.

Lionel Messi recibió su cumpleaños en familia, en 2019.

Lionel Messi recibió su cumpleaños en familia, en 2019.

Así fue el festejo de los 35 años de Messi en 2022.

Así fue el festejo de los 35 años de Messi en 2022.

Otro cumple de Messi (el 31) con la Selección.

Otro cumple de Messi (el 31) con la Selección.

En 2023, Lionel Messi recibió su cumpleaños n° 36 junto a su familia.

En 2023, Lionel Messi recibió su cumpleaños n° 36 junto a su familia.

En 2024, Lionel recibió su cumpleaños n°37 junto a la Selección Argentina en el marco de la Copa América 2024.

En 2024, Lionel recibió su cumpleaños n°37 junto a la Selección Argentina en el marco de la Copa América 2024.

Lionel Messi subió un posteo del Inter Miami en su cumpleaños número 38.

Lionel Messi subió un posteo del Inter Miami en su cumpleaños número 38.

El festejo del cumpleaños número 39 de Lionel Messi

Así arrancó sus 39 Lionel Messi, junto a la Selección argentina.

Así arrancó sus 39 Lionel Messi, junto a la Selección argentina.

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