Festejo Mundial: cuántos cumpleaños pasó Lionel Messi en su vida con la Selección argentina

Mientras la Selección argentina ultima detalles para enfrentar a Jordania por la tercera fecha del Mundial 2026 , Lionel Messi vive una jornada especial. El capitán cumple 39 años con la tranquilidad de haber asegurado la clasificación a los octavos de final y también el primer puesto del Grupo J.

No es una situación nueva para el rosarino. A lo largo de más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste, gran parte de sus cumpleaños coincidieron con competencias internacionales, concentraciones y momentos decisivos para el seleccionado nacional.

De hecho, el festejo de este 24 de junio marca un nuevo capítulo de una historia que mezcla aniversarios personales con algunos de los episodios más importantes de su carrera deportiva.

La primera vez que Messi celebró su cumpleaños junto a una selección argentina fue en el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005. Aquel 24 de junio cumplió 18 años y terminó protagonizando un torneo inolvidable: fue campeón, goleador y elegido como el mejor jugador de la competencia.

Un año más tarde, José Pékerman lo incluyó en la lista para el Mundial de Alemania 2006. Allí compartió cumpleaños con Juan Román Riquelme, nacido también un 24 de junio. Aquella fecha coincidió con el partido de octavos de final frente a México, encuentro en el que Messi ingresó durante el segundo tiempo.

Lionel Messi disputó en 2006 su primer Mundial con la Selección mayor. Instagram @leomessi

La historia se repitió en la Copa América de Venezuela 2007, donde volvió a celebrar acompañado por Riquelme en una Selección que desplegó un gran nivel.

Mundiales, Copas América y una costumbre que se mantuvo

Tras algunos años sin torneos durante la fecha de su cumpleaños, Messi volvió a festejar con el plantel argentino en el Mundial de Sudáfrica 2010, bajo la conducción de Diego Armando Maradona.

Al año siguiente celebró por primera vez un cumpleaños con la Selección dentro del país, durante la Copa América 2011. Más adelante llegarían nuevas coincidencias en competencias internacionales.

En el Mundial de Brasil 2014 cumplió 27 años mientras lideraba a un equipo que alcanzó la final y que lo tuvo como elegido mejor jugador del torneo. Luego llegaron las Copas América de Chile 2015 y Estados Unidos 2016, certámenes en los que Argentina volvió a rozar el título y en los que Messi también pasó su cumpleaños rodeado por sus compañeros.

La secuencia continuó en el Mundial de Rusia 2018 y en la Copa América 2019, ya con Lionel Scaloni iniciando el proceso que terminaría cambiando la historia reciente de la Albiceleste.

Otro cumple de Messi (el 31) con la Selección.

El cumpleaños que anticipó la era más gloriosa

Uno de los festejos más recordados fue el de la Copa América 2021. En plena pandemia de Covid-19 y bajo estrictas restricciones sanitarias, los jugadores improvisaron una celebración para sorprender a Messi apenas comenzó el 24 de junio.

"Estábamos en una habitación pensando qué le podíamos regalar. En ese momento no se podía entrar nada al predio, no se podía salir, ni hacer llegar nada por el tema del Covid", recordó Leandro Paredes en el documental Sean Eternos.

La respuesta del capitán reflejó el clima de aquella noche. "Yo ya estaba acostado, tenía ganas de irme a dormir y aparecieron todos después de las 12. No me acuerdo qué me regalaron pero todas boludeces", contó entre risas.

Semanas después llegaría la consagración en el Maracaná frente a Brasil, el título que puso fin a una espera de 28 años para la Selección argentina y que marcó el comienzo de la etapa más exitosa, de la mano de Scaloni.

Del festejo en Estados Unidos al Mundial 2026

En la Copa América 2024, Messi volvió a celebrar su cumpleaños con la Selección. Aquella vez cumplió 37 años rodeado de varios integrantes del núcleo histórico de la Scaloneta y compartió imágenes del festejo en las redes sociales.

Lionel Messi vivió numerosos cumpleaños dentro de concentraciones albicelestes.

"¡¡¡Muchas gracias por todos los saludos y felicitaciones!!! Otro año que coincide mi cumple estando con la Selección… Así que festejando un poco nomás y seguimos preparándonos para nuestro próximo partido. ¡Abrazos!", escribió entonces.

La excepción más reciente fue en 2025. Cuando llegó a los 38 años no estaba concentrado con Argentina, sino disputando el Mundial de Clubes con Inter Miami. Apenas un día antes de su cumpleaños, el conjunto estadounidense había asegurado su clasificación a los octavos de final tras empatar 2-2 con Palmeiras.

Ahora, en 2026, la historia vuelve a repetirse. Con la Selección argentina clasificada a la siguiente ronda y enfocada en su objetivo de defender la corona mundial, Messi celebra los 39 años exactamente donde más veces le tocó hacerlo a lo largo de su carrera: acompañado por la camiseta albiceleste y en plena competencia internacional.