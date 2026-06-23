La Selección argentina ya es primera de su grupo: cuándo, dónde y contra quién jugará en dieciseisavos de final

Tras la derrota de Jordania frente a Argelia y el contundente triunfo frente a Austria, la Selección argentina se aseguró el primer puesto del Grupo J.

La Selección argentina se aseguró el primer puesto y aguarda por su rival de 16vos de final.

La goleada de España por 4-0 sobre Arabia Saudita acomodó por completo el panorama del Grupo H y puso la mirada de la Selección argentina en lo que sucederá el próximo viernes. Con el triunfo ante Austria y la victoria de Argelia sobre Jordania, el equipo de Lionel Scaloni ya selló su clasificación a los dieciseisavos de final y, además, se aseguró terminar como líder del Grupo J.

La Selección argentina sigue imparable en busca de defender la corona mundial. Fotobaires La Selección argentina ya es primera de su grupo: cuándo, dónde y contra quién jugará en 16vos de final De esta manera, la Albiceleste ya sabe que su próximo rival será el segundo clasificado del Grupo H una zona que llega totalmente abierta a la última jornada. España lidera las posiciones con cuatro puntos, mientras que Uruguay aparece como escolta con dos unidades. Cabo Verde también suma dos y Arabia Saudita cierra la tabla con una unidad, aunque todavía conserva posibilidades matemáticas de avanzar.

La definición será apasionante y se disputará de manera simultánea este viernes a las 21. Por un lado, Uruguay afrontará una verdadera final frente a España, mientras que Cabo Verde se medirá ante Arabia Saudita en un duelo que también puede modificar por completo el orden de las posiciones.

Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita, uno de los posibles tres rivales de la Selección argentina en 16vos de final. EFE Ante ello, la Selección argentina también ya conoce que el partido 16vos de final del Mundial 2026 contra el segundo del Grupo H será el viernes 3 de julio a las 19 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.