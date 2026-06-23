La inédita propuesta para homenajear a Lionel Messi en el día de su cumpleaños: de qué se trata

A través del hashtag "CumpleLEO", el canal de las tres pelotitas impulsó una convocatoria que busca llegar al rosarino: los detalles.

El próximo miércoles 24 de junio, Lionel Messi cumplirá 39 años. En el marco de su participación en el Mundial, Telefe lanzó una iniciativa con el objetivo de unir a los argentinos en un masivo saludo colectivo para el capitán de la Selección.

La campaña fue difundida a través de las plataformas digitales del canal y tuvo al periodista Rodolfo Barili como vocero principal. Con el hashtag #CumpleLEO, la idea busca llegar al astro del fútbol en su día especial.

La propuesta que busca homenajear a Messi Mediante un video, el conductor de noticias detalló la dinámica de la propuesta, que busca generar un homenaje sincronizado a nivel nacional. "¿Qué pasa si el miércoles todos le cantamos el cumpleaños al Capitán?", planteó. La consigna, resumida bajo el lema "Le cantamos al Diez a las 10", invita a que la población pause sus actividades habituales para entonar la clásica canción de festejo en dos momentos precisos del día: a las 10 de la mañana y a las 22 horas.

La intención de la emisora es que el cántico se replique en todos los ámbitos cotidianos para lograr un impacto que llegue directamente al futbolista rosarino. "En las aulas, los trabajos, el colectivo, donde estemos a las 10 y las 22. Así, todos le hacemos llegar un gran 'Feliz cumpleaños' ahora más que nunca", explicó el presentador.