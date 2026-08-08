El dolor del espectáculo tras la partida de Jorge Messi: los posteos más emotivos dirigidos a Lionel y su familia

Desde Mirtha Legrand hasta Pablo Giralt expresaron sus condolencias a la familia del astro rosarino en este difícil momento.

El periodista Pablo Giralt despidió a Jorge Messi con un desgarrador texto en sus plataformas. / Instagram Pablo Giralt

La triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi generó un profundo dolor a escala internacional. Inmediatamente, figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte recurrieron a sus plataformas digitales para expresar sus condolencias y enviarle contención a Lionel Messi y a sus seres queridos.

La larga lista de mensajes a Lionel Messi por la muerte de Jorge, su padre Una de las primeras en pronunciarse fue Mirtha Legrand, quien dedicó un cariñoso mensaje al entorno del futbolista. “Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi”, manifestó la diva de la televisión.

Mirtha Legrand envió sus condolencias a la familia tras conocerse la noticia. Captura redes Por su parte, Ricardo Montaner compartió una reflexión sobre los lazos paternos y reveló cómo fueron sus últimos contactos con el padre del astro. “Cuando uno es papá, las conversaciones con otros papás tienen que ver con los hijos, no importa lo que hagan”, escribió el cantante.

Un paseo de padres: Montaner y Messi. Captura redes Además, el músico agregó sobre esos diálogos: “Hablamos de tener confianza en que Dios hiciera su voluntad y que le entregábamos el mando. Las puertas del cielo se abrieron de par en par para recibirlo”.

Ricardo Montaner rescató las charlas compartidas con el padre del capitán de la Selección. Captura redes En el ámbito periodístico, Pablo Giralt remarcó la cercanía que mantenía con él y la discreción de sus charlas. “Jorge no solo era el papá de Leo, Mateo, Rodrigo y María Sol, o el marido de Celia; era una persona muy importante para mí. Yo lo quería mucho”, expresó el relator.