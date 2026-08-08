El dolor del espectáculo tras la partida de Jorge Messi: los posteos más emotivos dirigidos a Lionel y su familia
Desde Mirtha Legrand hasta Pablo Giralt expresaron sus condolencias a la familia del astro rosarino en este difícil momento.
La triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi generó un profundo dolor a escala internacional. Inmediatamente, figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte recurrieron a sus plataformas digitales para expresar sus condolencias y enviarle contención a Lionel Messi y a sus seres queridos.
La larga lista de mensajes a Lionel Messi por la muerte de Jorge, su padre
Una de las primeras en pronunciarse fue Mirtha Legrand, quien dedicó un cariñoso mensaje al entorno del futbolista. “Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi”, manifestó la diva de la televisión.
Por su parte, Ricardo Montaner compartió una reflexión sobre los lazos paternos y reveló cómo fueron sus últimos contactos con el padre del astro. “Cuando uno es papá, las conversaciones con otros papás tienen que ver con los hijos, no importa lo que hagan”, escribió el cantante.
Además, el músico agregó sobre esos diálogos: “Hablamos de tener confianza en que Dios hiciera su voluntad y que le entregábamos el mando. Las puertas del cielo se abrieron de par en par para recibirlo”.
En el ámbito periodístico, Pablo Giralt remarcó la cercanía que mantenía con él y la discreción de sus charlas. “Jorge no solo era el papá de Leo, Mateo, Rodrigo y María Sol, o el marido de Celia; era una persona muy importante para mí. Yo lo quería mucho”, expresó el relator.
Otras figuras como Claudia Villafañe, Rodolfo Barili y Sofi Martínez también sumaron sus muestras de afecto con imágenes retro y palabras dedicadas a abrazar a la familia en esta pérdida irreparable.