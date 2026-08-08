Falleció Jorge Messi: Leo llega a Rosario a la noche para estar con su familia
Jorge Messi fue una de las figuras más influyentes en la estructura profesional y humana de "la Pulga".
Jorge Messi fue una de las figuras más influyentes en la estructura profesional y humana de "la Pulga".
Este viernes por la noche, aproximadamente 22 hs, falleció Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a sus 68 años y en Rosario, donde estaba internado. Su delicado estado de salud se hizo público en junio, durante el Mundial, a través de un comunicado que realizó la familia Messi.
Jorge fue una de las figuras más influyentes en la estructura profesional y humana de "la Pulga". Con el paso del tiempo, asumió funciones centrales como representante legal, administrador y consejero estratégico del capitán argentino, acompañándolo en cada una de las etapas más importantes de su trayectoria.
Su nombre quedó asociado a momentos trascendentales como las renovaciones con Barcelona, la salida del club catalán, el desembarco en París para jugar en el PSG y posteriormente la llegada a Inter Miami.