Leo Messi ya está viajando a Rosario para despedir a su papá: seguí su avión en vivo

Lionel Messi se encuentra viajando desde Estados Unidos hasta su ciudad natal para despedir a su padre en un velorio íntimo junto a su familia más cercana.

Este sábado se difundió una triste noticia que conmocionó a toda la Argentina y los fanáticos del fútbol a nivel mundial. Jorge Messi, papá de Lionel Messi, falleció a sus 68 años luego de transitar una dura enfermedad en la ciudad de Rosario, donde estaba internado.

El capitán de la Selección Argentina, quien aún no emitió declaraciones al respecto, se encuentra viajando desde Estados Unidos hasta su ciudad natal para despedir a su padre en, según se supo, un velorio íntimo junto a su familia más cercana.

Cómo seguir el viaje de Lionel Messi hacia Rosario De acuerdo a la información difundida recientemente, el astro argentino se subió al vuelo N776MA00, y se espera que llegue a Rosario esta noche, aproximadamente 20:30 hs.

En el momento que se redactó esta nota, el avión se encontraba en Colombia, muy cerca de la frontera con Brasil. Para seguir su viaje en vivo, se puede consultar este link.

Quién fue Jorge Messi: su importante rol en la trayectoria futbolística del mejor del mundo Jorge fue una de las figuras más influyentes en la estructura profesional y humana de "la Pulga". Con el paso del tiempo, asumió funciones centrales como representante legal, administrador y consejero estratégico del capitán argentino, acompañándolo en cada una de las etapas más importantes de su trayectoria.