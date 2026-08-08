Murió Jorge Messi: cerraron el bar familiar y Newell's izó la bandera a media asta

Jorge Horacio Messi , padre y representante de Lionel Messi durante gran parte de su carrera, murió este viernes a los 68 años en Rosario . La noticia generó gran repercusión y rápidamente comenzaron a conocerse las primeras muestras de pesar en la ciudad donde nació y creció la familia.

Uno de los primeros gestos se produjo en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa de Newell’s Old Boys, según informó el diario La Capital. Antes del comienzo de las actividades de divisiones juveniles, la bandera rojinegra fue colocada a media asta en señal de duelo por el fallecimiento del padre del capitán de la Selección argentina.

El homenaje se produjo mientras el entorno de Messi mantenía el habitual hermetismo sobre la situación familiar.

Otro de los lugares que reflejó el impacto de la noticia fue el bar Vip, ubicado en las inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera y administrado por Matías Messi y María Sol Messi, hermanos de Lionel.

El establecimiento permaneció cerrado este sábado y colocó un aviso en el que comunicó la decisión por duelo. A través de su línea de WhatsApp, los responsables del local agradecieron la comprensión y el respeto ante el difícil momento que atraviesa la familia.

La muerte de Jorge Messi se conoció poco después del regreso de Lionel a la actividad con Inter Miami, luego de su estadía en Argentina. El fallecimiento ocurrió durante la madrugada, después del último entrenamiento del futbolista con el equipo estadounidense y antes del encuentro frente a Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup 2026.

La salud de Jorge Messi

Los problemas de salud del padre de Lionel Messi habían trascendido públicamente semanas atrás, aunque la familia había pedido preservar su intimidad.

Durante el Mundial 2026, Jorge no acompañó a su hijo como había ocurrido en otras competencias internacionales. Esa ausencia generó preocupación y dio lugar a distintas versiones sobre su estado de salud.

En junio, los familiares de Messi habían emitido un comunicado para desmentir versiones sobre la muerte del empresario y confirmar que atravesaba una situación de salud por la que se encontraba bajo seguimiento médico.

En aquella oportunidad, la familia había reclamado prudencia y respeto, y remarcó que únicamente sus integrantes más cercanos contaban con información precisa sobre la evolución de Jorge.

Días después, recibió el alta médica en Buenos Aires y regresó a Rosario. Sin embargo, su estado de salud continuó siendo seguido de cerca por sus allegados.

Figura clave en la carrera de Lionel

Jorge Messi nació el 24 de abril de 1958 y formó su familia en Rosario junto a Celia María Cuccittini. Fue padre de cuatro hijos y durante años trabajó en Acindar, en Villa Constitución.

Su vida cambió cuando Lionel tenía 13 años. Fue entonces cuando acompañó a su hijo a Barcelona para realizar una prueba que terminaría marcando el comienzo de una de las carreras más importantes de la historia del fútbol.

El acuerdo formal con el Barcelona se concretó el 14 de diciembre de 2000 y Lionel se instaló en España para continuar con su formación futbolística.

Desde entonces, Jorge permaneció cerca de su hijo y tuvo un papel central en el manejo de su carrera profesional, además de acompañarlo en las distintas etapas de su vida personal y deportiva.

Su vínculo con el fútbol rosarino también se mantuvo a lo largo de los años. En marzo de este año, por ejemplo, había asistido al estadio Gabino Sosa para presenciar un partido de Leones FC frente a Central Córdoba, acompañado por su hijo Matías y su sobrino Tomás.