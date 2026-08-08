Falleció Jorge, el padre de Lionel Messi, a sus 68 años: el astro llegaría esta tarde al país

AFA hará un minuto de silencio en todos los partidos

"En la memoria de Jorge Messi, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse y la utilización de un brazalete negro por parte del plantel arbitral jugadores y cuerpos técnicos", dice el texto que difundió la AFA.

"Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearán a media hasta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo", agregó.

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