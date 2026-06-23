Argentina ya es primera de su grupo: Jordania no pudo aguantar la ventaja y perdió 2-1 con Argelia
Jordania ganaba 1-0 en San Francisco, pero Argelia lo dio vuelta en el ST y sumó sus primeros tres puntos. Así, Argentina se aseguró el primero puesto de su zona con una fecha de antelación.
Luego de lo que fue el triunfazo ante Austria con un doblete histórico de Lionel Messi, la Selección argentina se irá a dormir con la mejor de las noticias. Es que Jordania, la única que podía llegar a la última fecha con chances reales de pelearle el primer lugar, perdió 2-1 ante Argelia en San Francisco por la segunda fecha del Mundial 2026.
Con este resultado, la Albiceleste ya se aseguró cerrar la fase de grupos en la cima del Grupo J, más allá de lo que pase en el choque del próximo sábado frente a los jordanos en el AT&T Stadium de Dallas, por lo que enfrentará en 16avos de final al que finalice segundo en la zona H: su rival saldrá de España (4 puntos), Uruguay (2), Cabo Verde (2) o Arabia Saudita (1).
Los dirigidos por el entrenador bosnio Vladimir Petkovic pusieron el fútbol, el desgaste físico, la pirotecnia, pero a Jordania le bastó un pestañeo de sus rivales para inclinar la balanza en el minuto 36 con un gol del mediocampista Nizar Al-Rashdan.
El gol de Al Rashdan para el 1-0 de Jordania
El partido en el Levi's Stadium, de la ciudad estadounidense de Santa Clara entró entonces en un estadio de nerviosismo. Los Caballerosos demostraron sentirse cómodos en el caos que provocaron con el gol de Al-Rashdan en tanto que Argelia buscaba sin orden el libreto inicial.
El sufrimiento se prolongó hasta el segundo tiempo y los africanos entendieron entonces que debían prescindir de las jugadas elaboradas u buscar la formula del balón parado para vulnerar a Jordania. Así llegó la remontada.
Un cabezazo de Nadhir Bembouali en el minuto 69 y un toque sutil de Amine Gouiri después de otro córner en el 82 salvaron los muebles del naufrago a los Zorros del Desierto, que sumaron sus primeros 3 puntos, pero aún tienen pendiente un encuentro con Austria.
Benbouali, de cabeza, firmó el empate de Argelia
El gol de Gouiri para el triunfazo de los africanos
La tercera y última jornada del Grupo J se jugará el 27 de junio: Argelia chocará con Austria y Jordania con Argentina. Los partidos se disputarán en simultáneo desde las 23 (hora argentina).
Fuente: EFE
El minuto a minuto de Jordania - Argelia
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