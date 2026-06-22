No se vio por TV: los gestos de Lionel Messi al banco de Austria tras su primer e histórico gol

Tras festejar el tanto que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, Lionel Messi protagonizó una llamativa escena con el banco austríaco.

Lionel Messi volvió a ser el protagonista absoluto y se llevó todos los flashes del AT&T Stadium de Dallas. Autor de los dos goles que le dieron el triunfo a la Selección argentina ante Austria, el capitán no solo selló la clasificación a los 16avos de final, sino que además batió el récord de Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos.

Como si eso fuera poco, la Pulga también protagonizó un inesperado cruce en pleno partido con el banco rival. Una vez terminado el festejo, el 10 volvió caminando a la mitad de la cancha y, antes de la reanudación del partido, tuvo un llamativo intercambio con los suplentes austríacos, que al parecer reclamaban falta en la jugada previa al 1-0.

Video: Messi se cruzó con los suplentes de Austria tras el 1-0 Las imágenes muestran a un Messi desafiante: cejas levantadas, el clásico gesto del "montoncito" con la mano y una expresión que decía mucho más que cualquier palabra.

Los gestos de Messi al banco de Austria. Video: ESPN La transmisión no permitió identificar con quién estaba interactuando ni qué comentario o actitud provocó su reacción. Lo único que quedó claro fue que algo ocurrió y que el astro argentino no dejó pasar la situación.