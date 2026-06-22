Scaloni se quedó sin palabras para elogiar a Messi tras su doblete ante Austria: "Ya no sé más que decir"

Lionel Scaloni destacó la importancia de Messi en el funcionamiento del equipo y agotó alago para el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

La Selección argentina venció 2-0 a Austria y se aseguró la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Lionel Messi volvió a dar una nueva clase magistral y marcó un doblete que le permitió alzarse como el máximo goleador de la historia del torneo en soledad con 18 tantos.

Para agrandar todavía más la hazaña, esto lo logró después de errar un penal en el comienzo del partido, el cual provocó un impacto en él y el resto del equipo, aunque logró revertirlo con sus dos tantos. Lionel Scaloni, por supuesto, no pudo más que elogiarlo, aunque le costó encontrar las palabras, o más bien se quedó sin ellas.

Lionel Scaloni, rendido a los pies de Messi ESPN "Cuando hoy el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó, robó pelotas, se lo notó comprometido y eso es por algo. Eso es lo que genera él. Es impresionante, estamos contentos... Es que yo ya no sé más que decir... A veces cansa, ja. Es eso", remarcó entre risas el DT de la Albiceleste en conferencia de prensa.

A su vez, indicó por qué su lugar en la formación es indiscutible: "A veces me preguntan por qué no juegan Lautaro (Martínez) y Julián (Álvarez) juntos. Es bravo tener que poner a Lautaro, Julián y Leo... Yo los amo a los tres, pero Leo tiene que jugar, porque lo digo yo, así que con los otros dos no es fácil que estén juntos en cancha", explicó.

Scaloni destacó la importancia de Messi en el equipo ESPN Por último, destacó una vez más la importancia de Messi en el funcionamiento del equipo: "El penal errado no deja de ser un golpe, la jugada del penal fue espectacular y culminarla con gol hubiera sido muy bueno. Yo creo que un poco sentimos la sensación de que si hacíamos ese gol iba a ser diferente. El equipo lo hizo otra vez, sí hubo dos o tres minutos donde parecía que no pasaba nada. Es propio de la madurez del equipo que supo volver a activarse y cuando se activa Leo, se activan todos. Y eso es mérito del equipo", sentenció Scaloni.