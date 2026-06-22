La tajante respuesta de Scaloni cuando le preguntaron si Argentina puede soñar con la cuarta: "Lo mejor que se pueden llevar"
En la conferencia de prensa, Scaloni fue consultado sobre la chance de conquistar una nueva estrella y protagonizó un intercambio que llamó la atención.
Argentina ya aseguró su lugar en la próxima ronda del Mundial 2026 y la ilusión de los hinchas crece partido a partido. En conferencia de prensa, Lionel Scaloni fue consultado sobre ese sueño y protagonizó un intercambio que llamó la atención.
La Selección argentina derrotó a Austria, se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 y alimentó la ilusión de millones de hinchas que ya empiezan a imaginar una nueva consagración. En ese contexto, Lionel Scaloni recibió una pregunta que apuntó directamente al gran objetivo de la Albiceleste: la posibilidad de conquistar la cuarta estrella.
"¿Está permitido ilusionarse?", le consultó un periodista durante la conferencia de prensa. El entrenador primero interpretó que la pregunta estaba relacionada con el rendimiento del equipo. "¿Ilusionarse con qué, de ver al equipo?", respondió. Cuando el cronista aclaró que hablaba de ganar el Mundial, Scaloni sonrió antes de escuchar una intervención inesperada de Lionel Messi.
La respuesta Scaloni sobre el sueño mundialista
"Ellos se ilusionan de ver al equipo cómo compite. Disfrutan de ver. Había familias, chicos. Tengo la suerte de tener el micrófono y ver que esos chicos se vean representados. Eso es lo mejor que se pueden llevar", explicó el capitán argentino.
Las palabras de Messi encontraron respaldo en el propio Scaloni, quien volvió a destacar el compromiso y la competitividad que muestra el equipo más allá de cualquier candidatura. Para el DT, el principal valor de esta Selección sigue siendo la forma en la que afronta cada partido.
"Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Hoy, por momentos, no teníamos la pelota. Sufrimos, pero sabemos cómo hacerlo. Eso es un mérito del equipo. Más allá de que se pueda jugar mejor, sabemos qué hacer en cada momento", analizó.
El análisis de Scaloni tras la clasificación
El entrenador también valoró la dificultad del encuentro frente a Austria y rechazó la idea de que el camino haya sido sencillo para el campeón del mundo. "Es un rival duro, complicado, que no da una pelota por perdida. Estoy contento por haber clasificado. Se decía que iba a ser fácil y han visto lo duro que fue. Fueron partidos complicados", señaló.
Además, se refirió al penal que Lionel Messi desperdició en el primer tiempo y a la reacción posterior del equipo. "No deja de ser un golpe, pero habíamos hecho cosas muy buenas hasta ese momento. Sentíamos que si hacíamos ese gol el partido iba a ser diferente. Después el equipo volvió a responder. Es propio de la madurez que tiene este grupo", explicó.
Y cerró con una frase que volvió a poner el foco en el capitán: "Cuando se activa Leo, se activan todos. Eso es un mérito enorme de este equipo".