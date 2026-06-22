La tajante respuesta de Scaloni cuando le preguntaron si Argentina puede soñar con la cuarta: "Lo mejor que se pueden llevar"

En la conferencia de prensa, Scaloni fue consultado sobre la chance de conquistar una nueva estrella y protagonizó un intercambio que llamó la atención.

Tras la clasificación a los 16avos de final, el entrenador fue consultado sobre las chances de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Argentina ya aseguró su lugar en la próxima ronda del Mundial 2026 y la ilusión de los hinchas crece partido a partido. En conferencia de prensa, Lionel Scaloni fue consultado sobre ese sueño y protagonizó un intercambio que llamó la atención.

La Selección argentina derrotó a Austria, se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 y alimentó la ilusión de millones de hinchas que ya empiezan a imaginar una nueva consagración. En ese contexto, Lionel Scaloni recibió una pregunta que apuntó directamente al gran objetivo de la Albiceleste: la posibilidad de conquistar la cuarta estrella.

"¿Está permitido ilusionarse?", le consultó un periodista durante la conferencia de prensa. El entrenador primero interpretó que la pregunta estaba relacionada con el rendimiento del equipo. "¿Ilusionarse con qué, de ver al equipo?", respondió. Cuando el cronista aclaró que hablaba de ganar el Mundial, Scaloni sonrió antes de escuchar una intervención inesperada de Lionel Messi.

La respuesta Scaloni sobre el sueño mundialista Scaloni sobre la ilusión de los hinchas por la cuarta. ESPN "Ellos se ilusionan de ver al equipo cómo compite. Disfrutan de ver. Había familias, chicos. Tengo la suerte de tener el micrófono y ver que esos chicos se vean representados. Eso es lo mejor que se pueden llevar", explicó el capitán argentino.

Las palabras de Messi encontraron respaldo en el propio Scaloni, quien volvió a destacar el compromiso y la competitividad que muestra el equipo más allá de cualquier candidatura. Para el DT, el principal valor de esta Selección sigue siendo la forma en la que afronta cada partido.